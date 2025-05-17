Пока все внимание было приковано к турецким переговорам, на прошлой неделе должно было состояться еще одно важное событие – спецпредставитель президента США Стив Уиткофф должен был прибыть в Москву, где представить Путину "мирный план" из 22 пунктов. Однако высокопоставленные чиновники страны-агрессорки сообщили Стиву Уиткоффу, что диктатор не намерен даже обсуждать данный "мирный план". Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на три источника, которые знакомы с этими процессами.

Мирный план по Украине

По информации издания, 22 пункта были подробно обсуждены во время разговора по телефону между украинскими и американскими чиновниками. Собеседники издания отмечают, что Украину в разговоре представляли руководитель ОП Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров. Штаты представляли Стив Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио и специальный посланник Трампа Кит Келлог.

По словам источников, ответ и реакция Москвы привела к тому, что Виткофф, который с февраля 2025 уже четыре раза встречался с Путиным для переговоров, отложил предварительные планы встречи с диктатором на этой неделе.

Журналисты обращают внимание – в последующие дни темпы дипломатической деятельности ускорились. Европейские и украинские лидеры встретились, чтобы призвать к безусловному 30-дневному прекращению огня, предупредив Кремль о жестких новых санкциях, если РФ не выполнит требование, которое поддержали США. Однако даже при отказе Путина от прекращения огня ситуация не изменилась.

Читайте на портале "Комментарии" — казалось, что российский диктатор Владимир Путин очень рисковал, когда сначала начал всячески мешать продвижению американских инициатив по прекращению огня в Украине, а затем и вовсе проигнорировав переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, которые, что интересно, сам инициировал. Риск оказался оправданным, он не только не нарвался на новые санкции Запада, но получил очередную порцию комплиментов от президента США Дональда Трампа. Об этом говорится в материале Financial Times.



