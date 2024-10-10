Путин рвал бы на себе волосы: какую стратегическую ошибку допустила Украина на Курщине

Украина совершила серьезную ошибку после начала операции в Курской области, когда заявила, что не претендует на чужие территории и не планирует аннексировать Курщину. Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что ситуация могла бы сложиться иначе, если бы наше государство воздержалось от таких заявлений или пригласило на контролируемые украинскими войсками территории бойцов Российского добровольческого корпуса и Легиона "Свобода России". В частности, об этом он сказал в интервью Главреду.

Бои в Курской области

"В Курской области мы допустили стратегическую ошибку политического характера – мы гарантировали, что не будем аннексировать Курскую область. Сразу же, входя туда, мы сказали, что нам чужие территории не нужны, мол, мы попугаем и отдадим. Путин понял, что Курская область никуда не денется. Все было бы иначе, если бы мы промолчали, а еще лучше – пригласили бы на подконтрольные территории Курщины РДК и Легион "Свобода России", пусть бы вывешивали там свои флаги и объявляли о создании "новой России". случае Путин бы рвал и метал", – отметил Жданов.

По мнению эксперта, из-за такой украинской позиции российскому президенту не было необходимости спешить с вытеснением украинских войск из Курской области.

Однако в военном плане операция оказала положительное влияние для Украины, поскольку наши войска смогли отвлечь часть российских сил – группировку численностью 35-38 тысяч человек.

То есть, подчеркнул Жданов, речь идет о полноценной общевойсковой армии РФ, которая могла бы создать нам много проблем на восточном фронте. В то же время она действует в Курской области, фактически разрушая собственные территории и нанося ущерб российским гражданам, что вызывает общественный резонанс, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский рассказал о том, пора ли уже завершать операцию в Курской области.



