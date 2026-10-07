Украинские эксперты все чаще указывают на изменение стратегии лидера РФ Владимира Путина по отношению к Украине. Отмечают, что вместо контроля над отдельными территориями теперь планы Кремля – это тотальное уничтожение Украины. Искусственный интеллект поделился мнением, какой худший сценарий будет для Украины и когда риски будут самыми высокими.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что худший сценарий — это не обязательно сиюминутное уничтожение Украины. Более опасным может стать постепенное истощение страны из-за ударов по энергетике, водоснабжению, теплу, логистике и крупным городам.

Цель такого подхода — сделать нормальную жизнь все сложнее и, в конце концов, заставить украинское общество требовать завершения войны на условиях Кремля.

ChatGPT считает, что наиболее опасным периодом может стать осень-зима 2026-2027 годов. В это время Россия, по этой оценке, может усилить дальнобойные удары по критической инфраструктуре.

В то же время чат-бот предостерегает от вывода, что Путин уже принял решение о "тотальном уничтожении Украины". Более реальной угрозой называет попытку довести государство до состояния, когда сопротивление станет слишком дорогим.

Чат-бот Gemini также говорит о сценарии системного истощения. Он состоит сразу из трех направлений.

Первый – энергетический коллапс и деиндустриализация. Речь идет о разрушении остатков генерации и промышленности, что может сделать жизнь в больших городах непригодной для миллионов людей.

Второй – экономический и социальный надлом. По этой оценке, проблемы с бюджетом, падение налоговых поступлений и дефицит внешней помощи могут повлечь задержки социальных выплат, инфляцию и новую волну миграции.

Третий – постоянное давление на фронте. Россия может использовать преимущество в человеческих ресурсах и технике для постепенного продвижения и угрозы прорыва обороны.

Gemini называет главной точкой риска ближайшие месяцы и зимний период. В то же время этот сценарий не считается неизбежным.

Чат-бот Grok также считает, что акцент российской стратегии сместился от попытки быстро захватить Киев и сменить власть до истощения Украины.

По его оценке, речь идет об ударах по энергетике, транспорту, водоснабжению и промышленности, которые должны заставить людей выезжать и подорвать способность страны сопротивляться.

Худший вариант, по версии Grok, – длительные удары по критической инфраструктуре зимой, проблемы со светом и теплом, остановка производства, сокращение западной помощи и постепенное истощение украинской армии. В этом случае, считает чат-бот, под российский контроль могут попасть не только территории Донбасса, но и ключевые города.

Grok оценивает, что такой сценарий может приблизиться в ближайшие один-два года, если российская кампания истощение будет продолжаться, а поддержка партнеров будет ослабевать.

Все три чата сходятся в одном: главная опасность — не обязательно одномоментный удар, а системное истощение Украины. Среди общих факторов – атаки на критическую инфраструктуру, проблемы экономики, давление на фронте и зависимость от поддержки партнеров.

Различаются оценки сроков. ChatGPT выделяет осень-зиму 2026-2027 годов, Gemini – ближайшие месяцы и зимний период, а Grok допускает приближение худшего сценария в течение одного-двух лет.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Россия в ближайшие дни может снова ударить по Киеву баллистикой.



