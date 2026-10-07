Путін різко змінив цілі щодо України: коли може перейти до найгіршого сценарію

Українські експерти дедалі частіше вказують на зміну стратегії лідера РФ Володимира Путіна щодо України. Зазначають, що замість контролю над окремими територіями тепер плани Кремля — це тотальне знищення України. Штучний інтелект поділився думкою, який найгірший сценарій буде для України та коли ризики будуть найвищими.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що найгірший сценарій — це не обов’язково одномоментне знищення України. Небезпечнішим може стати поступове виснаження країни через удари по енергетиці, водопостачанню, теплу, логістиці та великих містах.

Мета такого підходу — зробити нормальне життя дедалі складнішим і зрештою змусити українське суспільство вимагати завершення війни на умовах Кремля.

ChatGPT вважає, що найбільш небезпечним періодом може стати осінь-зима 2026-2027 років. Саме тоді Росія, за цією оцінкою, може посилити далекобійні удари по критичній інфраструктурі.

Водночас чат-бот застерігає від висновку, що Путін уже ухвалив рішення про “тотальне знищення України”. Реальнішою загрозою називає спробу довести державу до стану, коли опір стане занадто дорогим.

Чат-бот Gemini також говорить про сценарій системного виснаження. Він складається одразу з трьох напрямів.

Перший — енергетичний колапс і деіндустріалізація. Йдеться про руйнування залишків генерації та промисловості, що може зробити життя у великих містах непридатним для мільйонів людей.

Другий — економічний та соціальний надлам. За цією оцінкою, проблеми з бюджетом, падіння податкових надходжень і дефіцит зовнішньої допомоги можуть спричинити затримки соціальних виплат, інфляцію та нову хвилю міграції.

Третій — постійний тиск на фронті. Росія може використовувати перевагу в людських ресурсах і техніці для поступового просування та створення загрози прориву оборони.

Gemini називає головною точкою ризику найближчі місяці та зимовий період. Водночас цей сценарій не вважається неминучим.

Чат-бот Grok також вважає, що акцент російської стратегії змістився від спроби швидко захопити Київ і змінити владу до виснаження України.

За його оцінкою, йдеться про удари по енергетиці, транспорту, водопостачанню та промисловості, які мають змусити людей виїжджати й підірвати здатність країни чинити опір.

Найгірший варіант, за версією Grok, — тривалі удари по критичній інфраструктурі взимку, проблеми зі світлом і теплом, зупинка виробництва, скорочення західної допомоги та поступове виснаження української армії. У такому разі, вважає чат-бот, під російський контроль можуть потрапити не лише території Донбасу, а й ключові міста.

Grok оцінює, що такий сценарій може наблизитися протягом найближчих одного-двох років, якщо російська кампанія виснаження триватиме, а підтримка партнерів слабшатиме.

Усі три чат-боти сходяться в одному: головна небезпека — не обов’язково одномоментний удар, а системне виснаження України. Серед спільних факторів — атаки на критичну інфраструктуру, проблеми економіки, тиск на фронті та залежність від підтримки партнерів.

Відрізняються оцінки термінів. ChatGPT виділяє осінь-зиму 2026-2027 років, Gemini — найближчі місяці та зимовий період, а Grok допускає наближення найгіршого сценарію протягом одного-двох років.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що Росія найближчими днями може знову вдарити по Києву балістикою.



