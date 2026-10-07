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Київ знову битиме балістика: коли РФ готує удар та які цілі хоче знищити

Максимум за тиждень Росія може завдати повторного балістичного удару по Києву та області: які об’єкти хочуть знищити

7 жовтня 2026, 15:07
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Кречмаровская Наталия

Росія може завдати нового балістичного удару по Києву та області уже за декілька днів. 

Київ знову битиме балістика: коли РФ готує удар та які цілі хоче знищити

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Про це попереджають моніторингові канали з посиланням на інформацію розвідки США.

“Новий балістичний удар по Києву та області можливий у найближчі 4–7 днів”,  — попереджають мешканців Києві та області. 

Зазначається, що сьогоднішня атака могла бути першою з восьми, а наступними цілями — ГЕС, ТЕС, ТЕЦ-6 та підстанція “Київська”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що основними цілями в осінній та зимовий період для Росії будуть об’єкти енергетики та теплогенерації. Три моделі штучного інтелекту назвали основні цілі перед атакою в ніч на 7 жовтня. 

Чат-бот ChatGPT серед міст із найбільшим ризиком назвав Київ, Харків, Одесу та Дніпро. Потенційними цілями він також вважає енергетичну, промислову, логістичну та портову інфраструктуру. Окремо виділив Київ. За його оцінкою, увагу привертає логістика столиці, оскільки Росія останніми днями вже атакувала мости через Дніпро.

Чат-бот Grok також назвав Київ та область одним із головних напрямків. Серед можливих цілей він виділив енергетику, підстанції, мости та військові об’єкти. Крім того, назвав Львівщину, Рівненщину, Волинь, Житомирщину та Дніпропетровщину. Окрему увагу він приділив розподільчим мережам біля атомних електростанцій — Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської.

Чат-бот DeepSeek також поставив на перше місце Київ та область. Серед можливих цілей він назвав енергетику, теплопостачання, водозабезпечення та об’єкти військово-промислового комплексу. Далі чат-бот перелічив Львівщину, Рівненщину, Волинь, Житомирщину та Дніпропетровщину.




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