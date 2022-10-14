Путин рассказал, планировал ли уничтожать Украину

Президент России Владимир Путин заявил, что перед началом так называемой "военной спецоперации" в его планы не входило уничтожение Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом российский диктатор заявил на пресс-конференции.

Владимир Путин. Фото из открытых источников

"Мы не ставили перед собой задачу уничтожения Украины. Нет, конечно" – заявил президент России.

Так Путин дал ответ на вопрос, сможет ли в будущем существовать Украина как независимое государство. Также Путин заявил, что украинцы перекрыли водоснабжение в Крым, поэтому российским войскам "пришлось зайти и открыть воду в Крым", где тоже проживают почти 2 миллиона человек и им нужна воды.

Стоит отметить, что спикеры Кремля постоянно заявляют, что все цели войны с Украиной будут достигнуты, однако обычно уклоняются от ответа на вопрос, каковы именно эти цели, звучат тезисы о "демилитаризации", "денацификации". Также время от времени российские спикеры заявляют, что не согласятся на существование Украины, если в стране не произойдет смена власти, которую Кремль считает нелегитимной, после событий 2014-го года.

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