Путин пытается заставить украинцев покинуть второй по величине город: подробности

Усиленные атаки российских захватчиков на Харьков, расположенный вблизи границы с РФ, являются способом принудить местных жителей к эвакуации, поскольку у путинского режима нет достаточно сил для наступления на город с целью его оккупации. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Bloomberg".

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Издание, со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников, отмечает, что последние действия Кремля по уничтожению энергетической инфраструктуры похожи на скоординированные усилия по созданию условий, которые делают Харьков непригодным для жизни.

Оккупанты при этом пользуются моментом, когда Украине не хватает артиллерийских боеприпасов и ракет для ПВО.

В материале упоминается, что недавно россияне пытались распространить дезинформацию об "эвакуации жителей Харькова из-за возможности окружения города", целью которой было распространение паники.

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что "почти вся" местная генерация электроэнергии была уничтожена во время российских ударов, из-за чего "зима будет для нас вызовом".

По словам источников, администрация президента США Джо Байдена обсуждала, как помочь Харькову с энергетикой.

При этом почти никто не прогнозирует, что силы Кремля могут захватить город в ближайшее время, говорится в статье. Чиновники в окружении президента Владимира Зеленского считают, что у России нет достаточно ресурсов для проведения серьезного наступления, из-за чего она пытается создать ощущение паники.

Американские и другие западные официальные лица соглашаются с тем, что у России нет возможности атаковать Харьков без значительного пополнения своих войск, пишет издание.

Вместе с тем, страна-агрессор планирует мобилизовать не менее 250 000 россиян в 2024 году. По мнению западных чиновников, целью российского диктатора Владимира Путина остается полный захват Украины.

Как известно, в последнее время Россия интенсивно обстреливает Харьков, пытаясь полностью уничтожить его энергетическую инфраструктуру.

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