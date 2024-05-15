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Путин проводит спецоперацию: у Зеленского отреагировали на новые заявления Кремля

Михаил Подоляк обратил внимание, что о переговорах и мире Путин заявил, планируя поездку в Китай

сегодня, 12:52
Автор:
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Кравцев Сергей
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Российский диктатор Владимир Путин целенаправленно заговорил о переговорах с Украиной, планируя свой визит в Китай. Учитывая его предыдущий опыт работы в структуре КГБ, дипломатия для него такая же спецоперация, как и война. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Путин проводит спецоперацию: у Зеленского отреагировали на новые заявления Кремля

Михаил Подоляк. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Снова имеем лицемерную "переговорную" активность субъекта Путина. Снова он говорит об ультимативных требованиях признать "непоражение РФ", маскируя это традиционной российской "дипломатией", — заявил Михаил Подоляк.

Советник главы Офиса президента напомнил, что Россия продолжает выжигать города на Донбассе и пытается прорваться в Харьковской области, параллельно масштабируя преступления против гражданского населения.

"Путин в Пекине говорит о "мире". Это не противоречие и даже не проявление классической шизофрении. Для воспитанника КГБ дипломатия является такой же спецоперацией, как и война. Первая сейчас служит интересам второй", — объясняет Михаил Подоляк.

Он подчеркнул, что под разговоры "о мире" РФ массово посылает своих зеков на штурмы украинских городов и массированно атакует их ракетами.

Также Михаил Подоляк отметил, что любое "перемирие" будет использовано исключительно для восстановления и развертывания сил, ведь мир для Путина ничем не отличается от войны, доказывающей российские диверсии в европейских странах, с которыми захватчики РФ формально не воевали уже десятки и сотни лет.

"Кстати, россияне тем же словом называют и "мир", и "мир". Когда Путин говорит, что хочет "мира", что именно он подразумевает? Как думаете?", — подытожил советник Офиса президента.

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Источник: https://t.me/M_Podolyak/248
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Кеша

сегодня, 12:23

А в телеграмме рупор теряет и теряет своих подписчиков .Рупор- тебя люди не хотят слушать.


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