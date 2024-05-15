Путин проводит спецоперацию: у Зеленского отреагировали на новые заявления Кремля

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Кравцев Сергей
Российский диктатор Владимир Путин целенаправленно заговорил о переговорах с Украиной, планируя свой визит в Китай. Учитывая его предыдущий опыт работы в структуре КГБ, дипломатия для него такая же спецоперация, как и война. Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Telegram сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
Михаил Подоляк. Фото: сайт Офиса президента Украины
Советник главы Офиса президента напомнил, что Россия продолжает выжигать города на Донбассе и пытается прорваться в Харьковской области, параллельно масштабируя преступления против гражданского населения.
Он подчеркнул, что под разговоры "о мире" РФ массово посылает своих зеков на штурмы украинских городов и массированно атакует их ракетами.
Также Михаил Подоляк отметил, что любое "перемирие" будет использовано исключительно для восстановления и развертывания сил, ведь мир для Путина ничем не отличается от войны, доказывающей российские диверсии в европейских странах, с которыми захватчики РФ формально не воевали уже десятки и сотни лет.
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Кеша
сегодня, 12:23
А в телеграмме рупор теряет и теряет своих подписчиков .Рупор- тебя люди не хотят слушать.