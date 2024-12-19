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Путин просто выходит из игры: в Британии заговорили о поражении РФ

Министр обороны Британии назвал одну из "слабостей" России

сегодня, 08:15
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Кравцев Сергей

Планы российских оккупантов о захвате четырех областей Украины (Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской) в 2025 году являются признаком слабости и отчаяния. Ведь еще ранее Россия уже заявляла о "захвате" этих регионов. Теперь же строит такие планы на 2025 год. Как передает портал "Комментарии", такое заявление во время визита в Украину сделал министр обороны Великобритании Джон Хили, сообщает NV.

Путин просто выходит из игры: в Британии заговорили о поражении РФ

Министр обороны Великобритании Джон Хили. Фото: из открытых источников

"Они (россияне – ред.) верили, что их вторжение будет продолжаться неделю. И вот вы: страна, которая все еще воюет более тысячи дней, а Путин сделал стратегический шаг назад в Сирии. Это сигнал для любой страны, которая смотрит на Россию как на своего рода гаранта, на стратегического союзника и союзника по вопросам безопасности, — когда ставки выше всего, Путин просто выходит из игры", — отметил глава Минобороны Великобритании.

Министр также заявил, что Британия продолжает наращивать поставки морских дронов, средств противовоздушной обороны и артиллерии Украине. В 2025 году, к примеру, Лондон хочет усилить поддержку – с помощью сотрудничества в сфере оборонной промышленности, координации международных союзников, а также путем обучения.

По словам Хили, партнеры Украины должны не только укрепить ВСУ, но и усилить давление на российского диктатора Владимира Путина, чтобы он оказался в "более слабой позиции". И именно Украина должна принимать решение, когда ей можно приостановить боевые действия и начать переговоры с Россией.

"И мы также готовы усилить санкции и давление, которое мы готовы оказывать на Путина и людей, отвечающих за обход санкций, на флоты кораблей, которые помогают избежать международного осуждения и эмбарго на нефть и газ", — подчеркнул министр обороны Великобритании.

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