В США разоблачили фейки командования РФ о масштабах захвата территорий Украины

Как передает портал "Комментарии", американские аналитики Института изучения войны указали на то, что начальник российского Генерального штаба генерал Валерий Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ украинских территориях. ISW обнародовал собственные данные по этому поводу.

Российские войска. Фото: из открытых источников

В отчете говорится, что 18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в 2024 году российские войска захватили примерно 4500 км2 территории Украины. В то же время по данным ISW, эта цифра составляет лишь 3306 км2.

Преувеличенные данные Герасимова контрастируют с более точными заявлениями министра обороны России Андрея Белоусова.

На заседании коллегии Министерства обороны России 16 декабря он заявил, что среднесуточная скорость продвижения россиян составляет около 30 км2.

В то же время, ISW базируясь на геолокационных данных установил, что в ноябре 2024 года российские войска продвигались со скоростью примерно 27,96 км2 в день.

Кроме того, Белоусов утверждал о захвате российскими войсками около 99% Луганской области, 70% Донецкой области, примерно 74% Запорожской области и примерно 76% Херсонской области.

"По оценкам ISW, российские войска занимают примерно 99% процентов Луганской области, 66% Донецкой области и по 73% Запорожской и Херсонской областей", — отметили в Институте изучения войны.

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