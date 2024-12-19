Последний шанс Путина: кого Кремль экстренно отправляет в Украину

Чтобы не снизить наступательный потенциал оккупационных войск российское командование пытается всеми возможными способами усиливать армию. Так Министерство обороны России все чаще ставит перед фактом призывников, что те вынуждены подписывать контракты на военную службу для участия в боевых принять участие в так называемой "СВО" в Украине. Вероятно, таким образом командование пытается создать больше штурмовых сил для поддержания нынешнего темпа наступательных операций. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Путин и Герасимов. Фото: из открытых источников

В отчете сослались на сообщение татарско-башкирской службы Радио Свобода "Идель Реалии", в котором родители российских призывников, служащих в воинской части в Чебаркуле Челябинской области, написали обращение для прямой линии президента Владимира Путина 19 декабря.

В обращении отмечается, что российские военные принуждают их детей подписывать контракты на военную службу в Вооруженных силах РФ.

Оппозиционное издание "Мобилизационные новости" 18 декабря сообщило, что российский призывник из Псковской области недавно умер во временно оккупированной Запорожской области по неизвестным причинам.

Читайте также на портале "Комментарии" — американские аналитики Института изучения войны указали на то, что начальник российского Генерального штаба генерал Валерий Герасимов значительно преувеличил данные об оккупированных в 2024 году армией РФ украинских территориях. ISW обнародовал собственные данные по этому поводу.

В отчете говорится, что 18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов заявил, что в 2024 году российские войска захватили примерно 4500 км2 территории Украины. В то же время по данным ISW, эта цифра составляет лишь 3306 км2.



