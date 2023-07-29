Путин прокомментировал готовность России воевать с НАТО

Россия не стремится к войне с НАТО, но готова к ней. Такое заявление сделал Путин сегодня в ходе пресс-конференции по итогам саммита "Россия-Африка". Об этом сообщают "Комментарии".

Путин

"Никаких столкновений России и НАТО никто не хочет, но если кто-то захочет — мы готовы", — передает слова российского диктатора пропагандистское "РИА Новости".

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Кроме того, глава РФ повторил привычные уже российские инфоштампы о том, что-де РФ не против укрепления идентичности Украины, но не на основе "неонацизма". При этом остановить войну в Украине РФ не может, так как позиции армии РФ атакуют ВСУ. При этом украинская армия, по словам Путина, несет потери. А Польша ждет, чтобы отторгнуть западноукраинские земли.

Среди прочего, неудобным вопросом для Путина стало вопрос возвращения украинских командиров из Турции в Украине.

"Договоренности были, других комментариев не будет", — кратко заявил диктатор, подтвердив информацию СМИ о том, что условием интернирования командиров полка "Азов" и других формирований, защищавших Мариуполь, было их невозвращение в Украину до конца войны.

Тем не менее, глава РФ подтвердил, что в среду "договорился пообщаться с Эрдоганом". После передачи Украине азовцев Кремль нарочито отказывался от такого общения.

Тем временем, тридцать стран мира обсудят "формулу мира" для Украины без России.

Украинским шахматистам рекомендовано не пожимать руку россиянам.

А президент ЮАР резко ответил на предложение Путина подарить российское зерно. Африка хочет покупать зерно, и резко реагирует на подачки России.



