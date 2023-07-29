Президент ЮАР резко ответил на предложение Путина подарить российское зерно

Как передает портал "Комментарии", страны Африки потребовали от России вернуться к "зерновой сделке". Российский президент Владимир Путин вместо этого предложил африканским странам бесплатные поставки российского продовольствия. Но в ответ услышал не только слова благодарности, но и резкую реакцию со стороны Южно-Африканской Республики (ЮАР).

Президент ЮАР Сирил Рамафоса. Фото: из открытых источников

На встрече глав африканских делегаций с президентом РФ лидер ЮАР Сирил Рамафоса, комментируя предложение Путина, заявил, что Африка готова покупать зерно, и возобновление коммерческих поставок остается ключевой целью.

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"Мы предлагали реализовать Черноморскую зерновую инициативу, говорили о необходимости открытия Черного моря, мы говорили, что хотели бы, чтобы Черное море было открыто для мировых рынков. И мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то "дары" для Африканского континента. Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями. Мы с большим уважением к этому относимся, отмечаем это. Однако это не наша основная цель здесь, это не наша главная задача – добиться каких-то поставок такого (Ред. – коммерческого) характера", – заявил Рамафоса.

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