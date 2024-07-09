Путин приказал захватить Донецкую область и указал временные рамки

Город Часов Яр и Покровское направление являются двумя участками, где российские оккупационные войска пытаются прорвать украинскую оборону. При этом, как отметил генерал армии Украины, бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, растянутость фронта усложняет России возможность наступать везде, поэтому ее силы сосредоточены именно в этих районах.

Война в Украине

Генерал отметил, что российские войска стремятся не только захватить Часов Яр, но и нейтрализовать стратегически выгодные позиции украинских войск в этом регионе. В то же время, он уверен, что украинские силы способны удержать город. В настоящее время Вооруженные силы Украины не только удерживают Часов Яр, но и проводят контратаки.

По его информации, буквально вчера наши войска нанесли несколько контрударов и улучшили свои позиции, поэтому есть перспектива дальнейшей остановки усилий противника по захвату Часового Яра.

"И самое главное, что там они несут очень большие потери. За счет уже полученных нами боеприпасов, дополнительных ресурсов и, соответственно, наших резервов. Там ситуация тяжелая. Но, я думаю, мы будем держать позиции, наносить удары и с флангов, чтобы нейтрализовать любые их нестандартные операции по захвату Часового Яра”, — подчеркнул Маломуж.

Он также отметил, что Покровское направление является одним из основных для противников. Там, по его информации, враг совершает от 39 до 90 атак ежедневно.

"Вбрасывают туда новые подразделения, спецподразделения: и ВДВ, и спецвойск, и морской пехоты подтянули еще с Дальнего Востока. Конечно, ”зековские” структуры. Пока этими силами пытаются пробивать нашу оборону”, — подчеркнул Маломуж.

При этом генерал считает, что Путин поставил задачу в ближайшие недели прорвать это направление и захватить Донецкую область. Это, по его мнению, якобы один из способов принуждения Украины к переговорам на выгодных для России условиях, наряду с террористическими атаками по украинским городам и использованием дипломатических каналов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал еще об одном направлении, где сложилась угрожающая ситуация , и враг может пойти на прорыв.



