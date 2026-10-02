Путин приказал уничтожить эти объекты в Киеве: будут бить не только по мостам

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Кречмаровская Наталия
Россия значительно усилила воздушные атаки на Киев — реактивные дроны бьют по АЗС, дата-центрам, складам, энергообъектам. С 1 октября противник начал атаковать Южный мост. Эксперты отмечают, что Кремль хочет перерезать логистику между левым и правым берегом столицы.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Роман Свитан отметил, что под ударами врага окажутся не только мосты.
Эксперт объяснил, почему враг избрал для ударов именно мосты – чтобы точно сбивали воздушные цели. И пока нет ЗРК малой дальности, будут использоваться – средней дальности.
Эксперт подытожил, что это чисто террористическая атака, которая, возможно, была направлена и не на сам мост.
Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по словам эксперта Романа Свитана, после ударов по Южному мосту в Киеве под вопросом безопасность в Московском метрополитене.