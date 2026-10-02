Путин приказал уничтожить эти объекты в Киеве: будут бить не только по мостам

Россия значительно усилила воздушные атаки на Киев — реактивные дроны бьют по АЗС, дата-центрам, складам, энергообъектам. С 1 октября противник начал атаковать Южный мост. Эксперты отмечают, что Кремль хочет перерезать логистику между левым и правым берегом столицы.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Роман Свитан отметил, что под ударами врага окажутся не только мосты.

"Россияне будут бить по мостам — это понятно — и не только по мостам. Они будут пытаться сейчас выбить любую логистику, любой инфраструктурный объект с одной целью, чтобы мы начали тратить наши оставшиеся ракеты для ЗРК средней дальности", — отметил Свитан.

Эксперт объяснил, почему враг избрал для ударов именно мосты – чтобы точно сбивали воздушные цели. И пока нет ЗРК малой дальности, будут использоваться – средней дальности.

"Поэтому они дальше будут пытаться добраться до любого такого рода инфраструктурного объекта, бить по большому скоплению людей... Россияне прекрасно знали куда направили (дрон, — ред.). Причем не просто в сопротивление мосту, били в воздуховод, удар по которому угрожает ударной волной во внутренней системе метрополитена. Основной задачей было создать коллапс внутри самой уже системы, внутри метро, ​​чтобы больше погибло людей”, — заметил Свитан.

Эксперт подытожил, что это чисто террористическая атака, которая, возможно, была направлена ​​и не на сам мост.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему, по словам эксперта Романа Свитана, после ударов по Южному мосту в Киеве под вопросом безопасность в Московском метрополитене.



