Московське метро тепер в небезпеці: що зміниться після атак РФ на мости Києва

На п’ятому році війни Росія вдарила по Південному мосту в Києві. В мережі інтернет почала ширитися інформація, що нібито були таємні домовленості не обстрілювати певні об’єкти.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Роман Світан прокоментував таку інформацію та розповів, що зміниться після ударів по мосту в Києві.

За його словами, стверджувати, що були певні домовленості не можна. При цьому підтвердив, що понад рік не було ударів по Керченському мосту. Він припустив, що така домовленість була, однак вона могла бути пов’язана не з мостами в Україні.

Приміром він вказав, що після приїзду Абрамовича перестали бити по Приморську, хоча, там щотижня вантажиться понад 10 танкерів.

"З чим пов'язана ця домовленість? Це треба контррозвідці розбиратися, що відбувається, що це за домовленості такі цікаві. Причому односторонні. Навіть якби були двосторонні, незрозуміло для чого вони", — зазначив експерт.

При цьому наголосив, що перш ніж стверджувати, потрібно провести розслідування.

"У процесі розслідування справи повинні бути надані відповіді та виставлені певні претензії тим учасникам процесу, які забезпечили безпеку деяким російським військовим об'єктів, включаючи Керченський міст", — зауважив він.

Щодо змін, які принесуть удари РФ по мосту в Києві, то Світан “передав привіт Московському метрополітену". Звісно, наголосив, по метро бити ніхто не буде з метою його руйнування, однак є певні слабкі місця, на які вже не будуть звертати уваги.

"Питання в тому, що тепер при виборі цілі ніхто не буде звертати увагу на наявність, припустимо, якихось повітроводів метрополітену і так далі. Як тільки з'явиться балістика, то ніхто не буде враховувати при позначенні цілі такі речі. Тому що ви (РФ, — ред.) не позначили. Все, забудьте про безпеку московського метрополітену, коли туди полетить балістика”, — зауважив експерт.

Світан пояснив, що один з ударів по Південному мосту планувався як раз по повітрепроводу метро. Влучання в цей об’єкт призвело б, за словами експерта, до великої кількості жертв.

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