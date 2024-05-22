Путин преследует двойную цель: прогноз Foreign Affairs по войне в Украине

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Кравцев Сергей
Сегодня никто в мире не знает, как положить конец войне в Украине. Нет рецепта, как это сделать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале американского журнала "Foreign Affairs".
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Указывается, что не существует "серебряной пули", которая могла бы положить конец войне России против Украины.
Авторы материала допускают, что может пройти много времени, которое измеряется годами, а может быть, даже десятилетиями – прежде, чем у Украины появится реальный шанс вернуть себе всю территорию, оккупированную Россией, будь то военным путем или посредством дипломатии.
Аналитики отмечают, Путин не бессмертен, его режим также не вечен, а его война создала внутреннее давление, которое спустя некоторое время может проявиться дестабилизирующим образом.
Журналисты считают, что Украина может иметь шанс на успех только в том случае, если будет уверена в твердых обязательствах Запада в области безопасности.
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