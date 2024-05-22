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Путин преследует двойную цель: прогноз Foreign Affairs по войне в Украине

Указывается, достижение прочного мира будет невозможно без четкого видения долгосрочной безопасности Украины

сегодня, 17:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сегодня никто в мире не знает, как положить конец войне в Украине. Нет рецепта, как это сделать. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале американского журнала "Foreign Affairs".

Путин преследует двойную цель: прогноз Foreign Affairs по войне в Украине

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Указывается, что не существует "серебряной пули", которая могла бы положить конец войне России против Украины.

"Путин преследует двойную цель: навязать свою волю Киеву и переписать правила европейской безопасности. Он считает, что время на его стороне, и не чувствует необходимости идти на компромисс, даже несмотря на то, что Украине поступает новая помощь США. В этих обстоятельствах создание дипломатического пути для достижения урегулирования означает поставить телегу впереди лошади", — говорится в публикации.

Авторы материала допускают, что может пройти много времени, которое измеряется годами, а может быть, даже десятилетиями – прежде, чем у Украины появится реальный шанс вернуть себе всю территорию, оккупированную Россией, будь то военным путем или посредством дипломатии.

Аналитики отмечают, Путин не бессмертен, его режим также не вечен, а его война создала внутреннее давление, которое спустя некоторое время может проявиться дестабилизирующим образом.

Журналисты считают, что Украина может иметь шанс на успех только в том случае, если будет уверена в твердых обязательствах Запада в области безопасности. 

"Украинцы должны быть уверены, что они получат поддержку своих партнеров независимо от того, как пойдет война, даже если однажды они решат, что соблюдение режима прекращения огня отвечает их интересам…", — говорится в статье.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем пытается договориться Украина с партнерами: как это может повлиять на ход войны.




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Источник: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/ukraine-needs-more-crisis-management
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