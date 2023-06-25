Путин потерпел "смертельный удар", - генерал США

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Slava Kot
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Бунт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нанес "смертельный удар" по президенту России Владимиру Путину, считает генерал армии США в отставке Питер Цвак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
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Американский генерал утверждает, что, несмотря на соглашение между Пригожиным и Путиным, которое было заключено с помощью белорусского диктатора Александра Лукашенко, путинский режим получил значительный толчок к своему уничтожению.
По его мнению, война в Украине способствует сразу двум экзистенциальным битвам в России.
Цвак говорит, что заявления Пригожина об ошибочном вторжении в Украину повлияли на российское общество. Теперь эта информация все больше разрушает "лживую защиту Путина".
Также "Комментарии" писали о заявлениях Дональда Трампа, считающего, что Китай может воспользоваться нестабильной ситуацией в России и захватить часть ее территорий. По словам бывшего президента США дальше ситуация "может быть гораздо хуже" для России. Один из конкурентов Трамп на выборах президента США назвал Россию "бумажным тигром", что означает нечто грозное, однако, по своей сути, совсем не страшное.
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сегодня, 10:14
Зараз стада юдеїв з усіх сторін будуть виправдовувати українських корумпованих хайполовів які профукали шанс. Такий шанс буває один на кілька десятиліть. До 2050 року шансу не буде це 100%. Гниле дерево не дає плодів. Щоб мати успіх треба терміново, зараз проводити реформи і віру повертати справжню. Ту, яку зрадили заради православної секти. А поки чернь знов буде задоволена тільки бідосиками.