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Путин потерпел "смертельный удар", - генерал США

Американский генерал считает, что последние события в России стали критическими для Путина и его режима.

сегодня, 11:00 comments1053
Автор:
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Slava Kot
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Путин потерпел "смертельный удар", - генерал США

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Бунт основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина нанес "смертельный удар" по президенту России Владимиру Путину, считает генерал армии США в отставке Питер Цвак. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.


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Американский генерал утверждает, что, несмотря на соглашение между Пригожиным и Путиным, которое было заключено с помощью белорусского диктатора Александра Лукашенко, путинский режим получил значительный толчок к своему уничтожению.

"То, что сделал Пригожин, разделил россиян, заставил их публично ссориться... Я считаю, что это смертельный удар по Путину и его режиму", — говорит Питер Цвак.

По его мнению, война в Украине способствует сразу двум экзистенциальным битвам в России.

"Одна – жизнеспособность выживания, существование вольнодумного украинского государства. Другая – внутри Кремля и жизнеспособность режима Путина", – считает генерал армии США в отставке.

Цвак говорит, что заявления Пригожина об ошибочном вторжении в Украину повлияли на российское общество. Теперь эта информация все больше разрушает "лживую защиту Путина".

Ранее портал "Комментарии" собрал мнения экспертов по поводу бунта Евгения Пригожина и которое он будет иметь влияние на Россию и Путина.

Также "Комментарии" писали о заявлениях Дональда Трампа, считающего, что Китай может воспользоваться нестабильной ситуацией в России и захватить часть ее территорий. По словам бывшего президента США дальше ситуация "может быть гораздо хуже" для России. Один из конкурентов Трамп на выборах президента США назвал Россию "бумажным тигром", что означает нечто грозное, однако, по своей сути, совсем не страшное.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-06-25-23/index.html
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Обсуждения

Ігор

сегодня, 10:14

Зараз стада юдеїв з усіх сторін будуть виправдовувати українських корумпованих хайполовів які профукали шанс. Такий шанс буває один на кілька десятиліть. До 2050 року шансу не буде це 100%. Гниле дерево не дає плодів. Щоб мати успіх треба терміново, зараз проводити реформи і віру повертати справжню. Ту, яку зрадили заради православної секти. А поки чернь знов буде задоволена тільки бідосиками.


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