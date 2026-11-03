Путин поставит Украину на окончательный предел: эксперт сделал тревожное заявление о новых угрозах

Россия расширяет арсенал беспилотников и пытается увеличить количество реактивных дронов, применяемых для ударов по Украине. В то же время оккупанты меняют географию атак, все чаще направляя воздушные цели на западные регионы и объекты энергетической инфраструктуры. Об этом заявил авиационный эксперт Константин Криволап.

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По его словам, во время последней массированной атаки россияне использовали разные типы ракет и беспилотников. Особое внимание эксперт обратил на количество реактивных дронов: по его оценке, в эту ночь их было более ста. Раньше Россия преимущественно запускала до 70–80 таких аппаратов в сутки, а превысить отметку в 100 ей удавалось нечасто.

Криволап предполагает, что увеличение количества реактивных беспилотников может свидетельствовать как об использовании накопленных запасов, так и о наращивании производства. Россия, по его оценке, стремится выйти на уровень до 3000 таких дронов в месяц.

"Сегодня, можно сказать, одна из немногих ночей, когда было задействовано более 100 реактивных дронов. Они эту цифру пытаются достичь уже давно, но у них не очень хорошо это выходит", — отметил эксперт.

Отдельной целью российских атак остается украинская энергетика. Криволап обратил внимание на удары по Ладыжину, подстанциям, линиям электропередач и сетям передачи электроэнергии. По его словам, противник пытается поражать не только объекты генерации, но и инфраструктуру, обеспечивающую доставку электричества потребителям.

"Они пытаются нас достаточно серьезным образом оставить без электричества и без тепла", — подчеркнул авиационный эксперт.

Портал "Комментарии" уже писал, что Украина до сих пор не получила разрешения на использование спутниковой системы Starshield для операций на территории России. Это ограничивает возможности ВСУ выявлять пусковые установки баллистических ракет и наносить по ним точечные удары.