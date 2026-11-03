Путін поставить Україну на остаточну межу: експерт зробив тривожну заяву про нові загрози

Росія розширює арсенал безпілотників і намагається збільшити кількість реактивних дронів, які застосовує для ударів по Україні. Водночас окупанти змінюють географію атак, дедалі частіше спрямовуючи повітряні цілі на західні регіони та об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це заявив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

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За його словами, під час останньої масованої атаки росіяни використали різні типи ракет і безпілотників. Особливу увагу експерт звернув на кількість реактивних дронів: за його оцінкою, цієї ночі їх було понад сто. Раніше Росія переважно запускала до 70–80 таких апаратів за добу, а перевищити позначку у 100 їй вдавалося нечасто.

Криволап припускає, що збільшення кількості реактивних безпілотників може свідчити як про використання накопичених запасів, так і про нарощування виробництва. Росія, за його оцінкою, прагне вийти на рівень до 3000 таких дронів на місяць.

"Сьогодні, можна сказати, одна з небагатьох ночей, коли було задіяно більше 100 реактивних дронів. Вони цю цифру намагаються досягти вже давно, але в них не дуже добре це виходить", — зазначив експерт.

Окремою ціллю російських атак залишається українська енергетика. Криволап звернув увагу на удари по Ладижину, підстанціях, лініях електропередач і мережах передачі електроенергії. За його словами, противник намагається уражати не лише об’єкти генерації, а й інфраструктуру, яка забезпечує доставку електрики споживачам.

"Вони намагаються нас досить серйозним чином залишити без електрики і без тепла", — наголосив авіаційний експерт.

Портал "Коментарі" вже писав, що Україна досі не отримала дозволу на використання супутникової системи Starshield для операцій на території Росії. Це обмежує можливості ЗСУ виявляти пускові установки балістичних ракет і завдавати по них точкових ударів.