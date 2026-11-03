Трамп блокує знищення пускових установок РФ: озвучено гучне звинувачення

Україна досі не отримала дозволу на використання супутникової системи Starshield для операцій на території Росії. Це обмежує можливості ЗСУ виявляти пускові установки балістичних ракет і завдавати по них точкових ударів. Президент Володимир Зеленський заявив, що неодноразово обговорював це питання з американським лідером Дональдом Трампом, однак рішення досі немає.

Фото: з відкритих джерел

За словами Зеленського, доступ до Starshield дозволив би українським військовим визначати місця розташування російських балістичних установок і перешкоджати новим атакам. Президент наголосив, що йдеться передусім про захист цивільного населення від ракетних ударів.

"Росія не матиме можливості щодня застосовувати проти нас балістичні ракети, тому що ми блокуватимемо їхні запуски. Йдеться про балістичні атаки проти наших цивільних", – пояснив Зеленський в інтерв'ю PBS NewsHour.

Глава держави розповів, що порушував питання зняття обмежень під час трьох або чотирьох зустрічей із Трампом. Він також звертав увагу американського президента на дефіцит ракет для систем Patriot, які потрібні одночасно Україні та країнам Близького Сходу.

"Я сказав президенту: у вас ніколи не буде достатньо ракет Patriot, щоб надати їх і Близькому Сходу, і нам. Лише одне – відкрийте нам Starshield, і ми блокуватимемо їхні балістичні пускові установки. Це дуже допомогло б урятувати життя цивільних", – переказав Зеленський свою пропозицію.

Водночас, за словами президента України, Трамп висловлював готовність спробувати вирішити питання, але зазначав, що остаточне рішення значною мірою залежить від компанії SpaceX Ілона Маска.



Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російська армія може зосередити основний наступальний тиск на Покровському та Краматорському напрямках, намагаючись водночас змусити Україну перекидати резерви на інші ділянки фронту.