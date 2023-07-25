Путин попал в ловушку Украины после выхода России из зернового соглашения, - военный аналитик



















Россия вышла из Черноморского зернового соглашения и таким образом попала в ловушку Украины, считает военный аналитик Королевского оборонного колледжа Дании Андерс Нильсен. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на заявления датского аналитика.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Нильсен объясняет, что Россия, вероятно, вступила в зерновое соглашение из-за того, что считала, что быстро закончит войну в Украине, поэтому таким жестом должна была привлечь поддержку африканских стран. Однако уже в октябре Россия "устала от соглашения", однако была не в том положении, чтобы из него выйти, ведь тогда развивающиеся страны обвинят ее.

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Военный аналитик объясняет, что России имела выгоду от зерновой сделки, ведь фактически проверяла и контролировала движение кораблей в Украину. Нильсен считает, что, оставив соглашение, Россия дала возможность Украине поставлять военное оборудование через море, ведь потеряла контроль над этим. По мнению датского эксперта, Россия планировала продлить зерновое соглашение, но взрывы на Крымском мосту в последний день деятельности зерновой инициативы изменили эти планы. Нильсен считает, это "личным унижением Путина".

Андерс Нильсен говорит, что Россия не способна полностью заблокировать украинские порты, ведь не сможет приплыть достаточно близко к побережью. Если она это осуществит, то может получить удар с украинских позиций, способных потопить российский корабль. Поэтому Россия продолжит наносить удары по украинским портам.

"Для них это гораздо более легкая задача, чем перехватывать корабли. Россияне надеются, что этого хватит, чтобы владельцы судов перестали плавать в Украину", — считает Андерс Нильсен.

Аналитик объясняет, что Россия была не готова разорвать соглашение, поэтому попала в дилемму. Вышедшая из соглашения Москва влечет за собой продовольственный кризис, который не нравится развивающимся странам. Кремль не может осуществить полноценную блокаду, ведь будет уязвим к украинским атакам, а попытка создать блокаду откроет возможность Украине поставлять не только зерно через морские перевозки.

"Россия тратит свои лучшие ракеты для уничтожения куч зерна. С украинской точки зрения это гораздо лучше, чем если бы Россия стреляла по другим местам", — говорит Нильсен.

Эксперт предполагает, что, возможно, взрывы на Крымском мосту стали ловушкой для Путина, в которую он попал. Таким образом, ситуация выглядит наиболее благоприятной для Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что две страны отказались от плана Путина, включавшего устранение Украины с рынка зерна.

Также "Комментарии" писали, что Путин прокомментировал первый месяц контрнаступления ВСУ.