Путин помиловал сатаниста, убившего четырех подростков

Тайным указом Путина помилован участник группы сатанистов Николай Оголобяк, которого в 2010 году приговорили к двадцати годам колонии по делу о ритуальном убийстве четырех подростков в Ярославской области. Сатанист полгода провоевал в Украине, где был ранен. Об этом, как сообщают "Комментарии", передает Медуза со ссылкой на 76.ru.

Путин

По словам отца помилованного, его сын полгода отвоевал в роте "Шторм Z", которые формирует министерство обороны РФ. Во время боев был тяжело ранен и сейчас восстанавливается. Как утверждает его отец, "он после ранения — инвалид".

"Он ходит, но ранение было тяжелое. На СВО его вряд ли снова возьмут", — рассказал отец Оголобяка.

По данным СМИ, сатанист убивший четырех подростков, вернулся с войны 2 ноября. Живет в Ярославле вместе с матерью.

Группа сатанистов была создана в Ярославле в 2006 году. По версии следствия, ее основателем стал 15-летний Константин Баранов, затем в нее также вошли еще два подростка — Николай Оголобяк и Алексей Чистяков, позже — Антон Маковкин, Сергей Карпенко, Александр Воронов и Ксения Ковалева. Для ритуалов жертвоприношений они использовали собак и кошек. Но летом 2008 году убили четырех подростков. Тела принесенных в жертву они расчленили. По данным СМИ, обвиняемые зарезали подростков, оскальпировали их, а затем отрезали половые органы.

В июле 2010 года суд в Ярославле приговорил семерых обвиняемых к срокам от двух до 20 лет лишения свободы. Больше всех получил Николай Оголобяк, так как на момент совершения преступления был совершеннолетним. Если бы не путинская амнистия, он должен был освободиться только в 2030 году.

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