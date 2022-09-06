Путин получил ужасный экономический отчет, секретные данные попали в сеть

Россия может столкнуться с более продолжительной и более глубокой рецессией из-за расширения влияния западных санкций на ключевые сектора экономики. Выводы российских чиновников, изложенные в докладе, гораздо хуже России, чем представленные в публичных заявлениях местных политиков. Об этом сообщает издание Bloomberg.

Путин получил ужасный экономический отчет. Фото из открытых источников

Отчет является результатом месяцев наблюдения за реальным влиянием экономической изоляции России из-за вторжения в Украину. В издание Bloomberg попал секретный документ, который составили для закрытой встречи чиновников России 30 августа. Люди, близкие к закрытой встрече, подтвердить правдивость документа.

Все сценарии, включенные в отчет, предполагают, что давление санкций будет усиливаться и к ним, вероятно, присоединится больше стран. Резкий отказ Европы от российской нефти и газа также может ударить по способности Кремля обеспечивать собственный рынок, считает Bloomberg на основе содержащейся в секретном российском отчете информации.

Российские эксперты, готовящие отчет, призывают принять ряд мер по поддержке экономики и дальнейшему ослаблению последствий ограничений, чтобы в 2024 году экономика вернулась на довоенный уровень, а затем продолжила рост.

В отчете предостерегают от уменьшения объемов производства в ряде экспортно-ориентированных секторов, от нефти и газа до металлов, химикатов и древесных изделий. Хотя считают, что впоследствии возможно некоторое восстановление этих отраслей, но они перестанут быть двигателями экономики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за санкций РФ вынуждена покупать снаряды в Северной Корее, а беспилотники закупают из Ирана.

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