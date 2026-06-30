Путин подготовил страшный план для Украины в июле: озвучен ошеломляющий прогноз последствий

Ряд мониторинговых каналов, следящих за планами российских оккупантов, прямо предупредили украинцев, что в ближайшее время следует готовиться к новому, очень мощному удару с применением десятков ракет разного типа и сотен ударных беспилотников. К чему следует готовиться украинцам в июле и что станет главной мишенью атак захватчиков? Портал "Комментарии" решил выяснить версии трех моделей искусственного интеллекта.

Фото: портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT утверждает, что, если оценивать тенденции предыдущих месяцев, то, вероятнее всего, Россия и дальше будет концентрировать ракетные и дроновые удары на объектах, имеющих военное, логистическое или энергетическое значение, а также на крупных городах. Цель таких атак, вероятно, будет не только в нанесении материального ущерба, но и в создании психологического давления на население и перегрузке украинской системы противовоздушной обороны.

В летний период особенное внимание могут привлекать транспортные узлы, склады, промышленные предприятия, а также энергетическая инфраструктура, если Россия будет пытаться накопить эффект перед осенне-зимним сезоном. В то же время нельзя исключать удары по жилым районам, ведь предварительное течение войны показывает, что гражданские объекты также неоднократно становились жертвами российских атак.

Однако предусмотреть конкретные цели или график ударов невозможно. Они зависят от многих факторов: наличия ракет и беспилотников, оперативной ситуации на фронте, решений российского военно-политического руководства и эффективности ПВО.

По версии чат-бота Gemini , в июле 2026 года ключевым вектором российских ракетных ударов будет оставаться топливно-энергетическая и критическая инфраструктура Украины. Несмотря на летний период, враг постарается окончательно дестабилизировать энергосистему, атакуя объекты магистральных электросетей и гидрогенерации, чтобы сорвать подготовку к следующему отопительному сезону и максимально использовать уязвимость системы во время летних пиковых нагрузок. Параллельно под прицелом окажутся подземные хранилища газа на западе страны и стратегические железнодорожные узлы, направленные на блокирование логистики и поставок материально-технической помощи.

Вторым приоритетным направлением станут объекты украинского военно-промышленного комплекса, в том числе заводы по производству дальнобойных БПЛА, ремонтные базы и места хранения западной техники, являющиеся попыткой помешать ударам ВСУ по тыловым регионам РФ.

Для прорыва украинской противовоздушной обороны враг будет применять комбинированную тактику: истощение ПВО с помощью массированных волн дешевых приманок беспилотников и одновременный запуск высокоточных баллистических и крылатых ракет типа "Искандер", "Кинжал" и Х-101 по защищенным объектам.

Чат-бот Copilot считает, что до осени 2026 года война в Украине, вероятно, будет оставаться в фазе изнурительного противостояния. Кремль вряд ли откажется от агрессивной стратегии, ведь Путин использует конфликт как инструмент удержания власти.

Ракетные и дроновые атаки, скорее всего, останутся ключевым элементом российской тактики. Они будут направлены на энергетическую и транспортную инфраструктуру, особенно с приближением холодного сезона, чтобы создать гуманитарный кризис. Интенсивность ударов может снижаться из-за истощения ресурсов России, но полного прекращения ждать не стоит.

Таким образом, все три версии ИИ сходятся на единственном выводе, что в июле российские оккупанты не откажутся от массированных атак по энергетической, гражданской и военной инфраструктуре, используя их как метод давления на гражданское население на фоне неудач на фронте.

Портал "Комментарии" уже писал , что с начала полномасштабной войны Россия неоднократно пересматривала свои планы по установлению полного контроля над Донецкой областью, однако ни один из определенных сроков так и не был реализован. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении 29 июня.