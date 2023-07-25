Путин почти отказался от идеи выиграть войну военным путем – экс агент MI6

Бывший офицер британской разведки MI6 Кристофер Стил заявил, что Россия "почти отказалась" от идеи выиграть войну в Украине военным путем. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Sky News.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

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Кристофер Стил указывает, что Россия после выхода из зерновой инициативы, вероятно, использует "все запасы ракет", чтобы оказывать давление на Украину и международное сообщество. Таким образом, Путин хочет бросить вызов тому, как работает мировой рынок, и западной системе управления в мире.

"Россия почти отказалась от идеи выиграть эту войну военным путем в любом общепринятом понимании", – считает бывший офицер британской разведки MI6.

Кристофер Стил объясняет, что Россия за полтора года войны с Украиной не достигла своих целей, а ее войска страдают от плохого морального духа и плохого руководства. Бывший агент MI6 указывает на проблемы в высшем командовании России, где, по его словам, многие генералы выступают против военных действий в Украине.

"Это действительно важно и указывает на гораздо более глубокую проблему в российском верховном командовании, и мы не видим этих разногласий в Украине", – сказал Кристофер Стил.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военный аналитик объяснил, как Россия попала в ловушку Украины по окончании Черноморской зерновой инициативы. Кроме того, ГУР получило секретные документы РФ по срыву зернового соглашения.

Также "Комментарии" писали о руководстве Кремля, которое, несмотря на полученную за несколько дней информацию о бунте Пригожина, было парализовано на всех уровнях. По словам представителей европейской разведки у высшего руководства РФ "был абсолютный ужас и растерянность".