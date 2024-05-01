Путин планировал закончить войну в Украине до 9 мая: с чем просчитался

Россияне до последнего надеялись, что США не согласуют выделение Украине столь важной помощи. Когда Путин рассчитывал окончить войну? Изменились ли цели врага на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Оккупанты недооценили Украину

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона отметил, что страна-агрессор всерьез планировала закончить войну в Украине до 9 мая 2024 года, считая, что Киев не выстоит без помощи США.

"Россия была самоуверенна, самонадеянна. Была недооценка Украины такая же, как и в 2022 году. Они рассчитывали, что линия обороны Украины посыплется еще зимой. И уже по состоянию на 9 мая должен был стоять вопрос не об оккупации Часового Яра, а о том, что на административных границах Донецкой и Днепропетровской областей должны были быть триколоры. Они должны были бы кричать о выходе на административные границы", — сказал Мусиенко.

Эксперт также добавил, что этого не произошло из-за того, что Россия просчиталась по двум причинам.

Александр Мусиенко заметил, во-первых, сработала украинская стратегия – скрыть собственное состояние наших возможностей. Что оккупанты еще не просчитали, так это то, что может на США они и надеялись, но точно не ожидали реакции от Европы. Они думали, что ЕС посмотрит на США и будет медлить за помощью. И, мол, возможно, оно закончится каким-нибудь перемирием.

Россияне на вершине своих оперативных и стратегических возможностей

Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона отметил, что российско-украинская война продолжается и сложнейшей остается ситуация на востоке Украины.

"Для противника в стратегическом смысле ничего не изменилось – у них есть задача выходить на административные границы Донецкой и Луганской областей. Они будут пытаться это делать. В общем, в стратегическом смысле, весь фронт находится в огневом равновесии. После Авдеевки враг не постиг каких-то действительно серьезных". прорывных операций", – высказался эксперт.

Он также добавил, что враг увеличил активность на Купянском направлении в Харьковской области.

"Купянск-Узловой им действительно нужен. Напомню, что 95% всего, что доставляется в зону оккупации, везется по железной дороге", — пояснил эксперт.

По словам Петра Черника, РФ не может предложить Украине ничего нового в тактическом и стратегическом плане.

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