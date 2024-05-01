Путин планировал закончить войну в Украине до 9 мая: с чем просчитался

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Кравцев Сергей
Россияне до последнего надеялись, что США не согласуют выделение Украине столь важной помощи. Когда Путин рассчитывал окончить войну? Изменились ли цели врага на фронте? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.
Российские войска. Фото: из открытых источников
Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире общенационального телемарафона отметил, что страна-агрессор всерьез планировала закончить войну в Украине до 9 мая 2024 года, считая, что Киев не выстоит без помощи США.
Эксперт также добавил, что этого не произошло из-за того, что Россия просчиталась по двум причинам.
Александр Мусиенко заметил, во-первых, сработала украинская стратегия – скрыть собственное состояние наших возможностей. Что оккупанты еще не просчитали, так это то, что может на США они и надеялись, но точно не ожидали реакции от Европы. Они думали, что ЕС посмотрит на США и будет медлить за помощью. И, мол, возможно, оно закончится каким-нибудь перемирием.
Военный эксперт и полковник запаса ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона отметил, что российско-украинская война продолжается и сложнейшей остается ситуация на востоке Украины.
Он также добавил, что враг увеличил активность на Купянском направлении в Харьковской области.
По словам Петра Черника, РФ не может предложить Украине ничего нового в тактическом и стратегическом плане.
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