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Сергій Кречмаровський
Лидер РФ Владимир Путин после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского вновь начал рассказывать, что в срыве мирных переговоров виновата Украина. В числе аргументов Путин назвал удары по Москве в день выборов. А, по его словам, уже рассматривал возможность снова войти в переговорный процесс.
Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что Путин в этом вопросе делает очень правильно – подчеркивает, что не Украина пострадавшая сторона, что все, что они делают – это ответ на действия Украины.
По его словам, не стоит недооценивать россиян, что вроде бы они хотят переговоров.
К тому же, отметил он, слова предложения Зеленского обратиться к Си и привлечь его к переговорам, это давление на Трампа.
Напомним: портал "Комментарии" писал, при каком условии, по словам экс-министра Кулебы, возможно прекращение огня в Украине.