Путин перевернул все "с ног на голову": раскрыт коварный план Кремля

Лидер РФ Владимир Путин после встречи президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского вновь начал рассказывать, что в срыве мирных переговоров виновата Украина. В числе аргументов Путин назвал удары по Москве в день выборов. А, по его словам, уже рассматривал возможность снова войти в переговорный процесс.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний рассказал, что Путин в этом вопросе делает очень правильно – подчеркивает, что не Украина пострадавшая сторона, что все, что они делают – это ответ на действия Украины.

"С точки зрения дипломатии, все это правильно делается. "То есть не мы агрессор (Россия, — ред.), а кто-то агрессор. Мы хотели за мир, а они не хотят за мир". Нет, они всегда выравнивают эту рамку. Здесь у них достаточно профессионально все работает. Не надо недооценивать россиян", — отметил эксперт.

По его словам, не стоит недооценивать россиян, что вроде бы они хотят переговоров.

"Тут же украинские власти достаточно системно давит и показывают, что Путин не хочет приезжать никуда, что он не хочет переговоров. И соответственно, если он не хочет переговоров, дайте нам больше ресурса для того, чтобы мы себя защитили и добили Россию", — объяснил Загородний.

К тому же, отметил он, слова предложения Зеленского обратиться к Си и привлечь его к переговорам, это давление на Трампа.

"Вот давайте такое предложение, дайте нам больше оружия, томагавков, все остальное. Давайте вместе здесь все порешаем, а то придется в Китай обращаться", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал, при каком условии, по словам экс-министра Кулебы, возможно прекращение огня в Украине.



