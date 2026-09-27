Припинення вогню можливе лише за однієї умови: ексміністр Кулеба назвав реалістичний сценарій

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Сергій Кречмаровський
Зустрічі президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпінем, а також заяви дали привід сподіватися якщо не на мир, то хоча б на припинення війни в Україні. Зеленський називав і досить оптимістичні терміни — за 2 місяці, однак, як зазначали в США, головним питанням лишаються території.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, який реалістичний сценарій припинення вогню. За його словами, єдиний реалістичний сценарій — це зупинка по лінії фронту.
Кулеба також пояснив, чому насправді Україна не погоджується на російський сценарій вийти із Донбасу.
Через таку поступку, за його словами, ЗСУ доведеться відступити з укріпрайону в поле, в степ, а ворожій армії буде набагато легше “котитися вперед”.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові розкритикували слова Зеленського про припинення війни за два місяці. Військовий Сазонов переконаний, що за цей час у Росії не станеться радикальних змін, які б привели Путіна до неможливості воювати далі.