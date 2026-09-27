Припинення вогню можливе лише за однієї умови: ексміністр Кулеба назвав реалістичний сценарій

Зустрічі президента США Дональда Трампа із президентом України Володимиром Зеленським та лідером Китаю Сі Цзіньпінем, а також заяви дали привід сподіватися якщо не на мир, то хоча б на припинення війни в Україні. Зеленський називав і досить оптимістичні терміни — за 2 місяці, однак, як зазначали в США, головним питанням лишаються території.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, який реалістичний сценарій припинення вогню. За його словами, єдиний реалістичний сценарій — це зупинка по лінії фронту.

“Росія на нього сьогодні не йде і якщо не буде ніяких змін радикальних, якщо радикально не погіршиться її ситуація всередині і на фронті, то і не піде”, — зазначив він.

Кулеба також пояснив, чому насправді Україна не погоджується на російський сценарій вийти із Донбасу.

“Та тому, що ніхто не вірить, що коли Україна вийде з Донбасу, Росія реально припинить вогонь. Все, що ми знаємо про Росію, говорить про те, що вона не зупиниться. А коли нам кажуть: "Ні, ну так ви давайте спробуйте”, а яка буде ціна цієї спроби”, — зазначив він.

Через таку поступку, за його словами, ЗСУ доведеться відступити з укріпрайону в поле, в степ, а ворожій армії буде набагато легше “котитися вперед”.

“Це не витримує ні військової, ні політичної логіки”, — підсумував ексміністр.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що військові розкритикували слова Зеленського про припинення війни за два місяці. Військовий Сазонов переконаний, що за цей час у Росії не станеться радикальних змін, які б привели Путіна до неможливості воювати далі.



