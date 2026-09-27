Путін перевернув все “з ніг на голову”: розкрито підступний план Кремля

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Сергій Кречмаровський
Лідер РФ Володимир Путін, після зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, знову почав розповідати, що у зриві мирних переговорів винна Україна. Серед аргументів Путін назвав удари по Москві у день виборів. А, за його словами, вже розглядав можливість знову увійти у переговорний процес.
Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що Путін у цьому питанні робить дуже правильно — підкреслює, що не Україна постраждала сторона, що все, що вони роблять — це відповідь на дії України.
За його словами, не варто недооцінювати росіян, що начебто вони хочуть переговорів. “Тут же українська влада достатньо системно тисне і показує, що Путін не хоче приїжджати нікуди, що він не хоче переговорів. І відповідно, якщо він не хоче переговорів, дайте нам більше ресурсу для того, щоб ми себе захистили і добили Росію”, — пояснив Загородній.
До того ж, зазначив він, слова пропозиція Зеленського звернутися до Сі та залучити його до переговорів, це тиск на Трампа.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за якої умови, за словами ексміністра Кулеби, можливе припинення вогню в Україні.