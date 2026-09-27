Путін перевернув все “з ніг на голову”: розкрито підступний план Кремля

Лідер РФ Володимир Путін, після зустрічі президентів США та України Дональда Трампа та Володимира Зеленського, знову почав розповідати, що у зриві мирних переговорів винна Україна. Серед аргументів Путін назвав удари по Москві у день виборів. А, за його словами, вже розглядав можливість знову увійти у переговорний процес.

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній розповів, що Путін у цьому питанні робить дуже правильно — підкреслює, що не Україна постраждала сторона, що все, що вони роблять — це відповідь на дії України.

“З точки зору дипломатії, все це правильно робиться. “Тобто не ми агресор (Росія, — ред.), а хтось агресор. Ми хотіли за мир, а вони не хочуть за мир”. Ні, вони завжди вирівнюють цю рамку. Тут у них досить професійно все працює. Не треба недооцінювати росіян”, — зазначив експерт.

За його словами, не варто недооцінювати росіян, що начебто вони хочуть переговорів. “Тут же українська влада достатньо системно тисне і показує, що Путін не хоче приїжджати нікуди, що він не хоче переговорів. І відповідно, якщо він не хоче переговорів, дайте нам більше ресурсу для того, щоб ми себе захистили і добили Росію”, — пояснив Загородній.

До того ж, зазначив він, слова пропозиція Зеленського звернутися до Сі та залучити його до переговорів, це тиск на Трампа.

“От давайте таку пропозицію, дайте нам більше зброї, томагавків, все інше. Давайте разом тут все повирішуємо, а то доведеться до Китаю звертатись”, — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, за якої умови, за словами ексміністра Кулеби, можливе припинення вогню в Україні.



