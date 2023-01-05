Путин ответил Эрдогану ультиматумом на предложение начать переговоры с Украиной

Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии". Как передает издание "Комментарии", об этом во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганонм заявил президент России Владимир Путин.

Эрдоган и Путин. Фото: DW

Путин также сделал акцент на том, что в войне против Украины Запад занял "деструктивную позицию", потому что "накачивает Украину вооружениями".

При этом Путин якобы снова "подтвердил открытость России к серьезному диалогу" — при условии, что власть в Киеве выполнит "известные требования", которые неоднократно озвучивались, и будет учитывать "новые территориальные реалии".

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Кроме того, по словам Кремля, Путин и Эрдоган обсудили стамбульские договоренности о вывозе украинского зерна и поставки продовольствия и удобрений из России.

"Подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, который предусматривает устранение всех барьеров для российского экспорта", — говорится в сообщении Кремля.

Пресс-служба Эрдогана заявила, что турецкий президент предложил Путину подкрепить призывы к миру и переговорам односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".

Также издание "Комментарии" сообщало – РФ готовится к обострению в феврале, а "человек по фамилии Козак" (речь, скорее всего, о замглавы администрации президента РФ и экс-кураторе Кремля по вопросам Украины Дмитрии Козаке) активизировался – и проводит встречи с деятелями из Европы для того, чтобы принудить Киев к подписанию определенных мирных, как они считают, соглашений а-ля "Минск-3". В каком состоянии на данный момент пребывает "переговорный кейс"? Когда вызреют реальные перспективы для переговоров Киева и Москвы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.





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