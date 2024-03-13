Путин отреагировал на атаки на территории России

Владимир Путин заявил, что атаки по территории России преследуют несколько целей. По словам российского президента, одна из таких целей заключается в попытке сорвать или помешать проведению выборов в России. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.



Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Президент России Владимир Путин дал интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву на телеканале "Россия 1". Во время разговора российский диктатор прокомментировал бои на территории России, в том числе вхождение российских добровольцев в Белгородскую и Курскую области.

"Объяснение очень простое. Все это происходит на фоне неудач на линии столкновения, на линии фронта. Никакой из целей, которые они ставили перед собой в прошлом году, они не достигли", – заявил Путин.

Российский диктатор, находящийся у власти в РФ почти четверть века, считает, что одной из причин атак может быть попытка "если не сорвать, то помешать" выборам в России.

Еще одной целью Путин назвал возможность Украины получить преимущество в мирных переговорах.

"Другая цель – получить какой-то козырь в возможном переговорном процессе: "ну, мы вам вернем это, а вы нам верните это", — добавил Путин.

Напомним, что Украина не подтверждает, что участвует в боевых действиях на территории России. Атаки, состоявшиеся 12 марта в приграничных территориях, были организованы российскими добровольцами из трех группировок: Легион "Свобода России", Российский добровольческий корпус и Сибирский батальон.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сибирский батальон призвал россиян присоединиться к освободительному движению и подчеркнул, что "мирно не получится" преодолеть режим Путина.

Также "Комментарии" писали, что Путин назвал единственное условие для мирных переговоров по войне в Украине.