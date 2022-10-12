Путин отчаянно ищет выход из войны – для чего угрожает ядерным оружием

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Кравцев Сергей
Война в Украине затягивается, Россия терпит поражение на поле боя, подтверждением чего есть признание российскими СМИ того, что российский войска совсем не продвигаются вперед, пытаясь лишь обороняться. В то же время ВСУ продолжают продвижение, подтверждением чего есть то, что украинские защитники практически каждый день освобождают все новые и новые населенные пункты. Издание "Комментарии" разбиралось, почему в данной ситуации Путин проигрывает? Почему ему отказывают в переговорах не только украинский президент, но и президент США? И для чего время от времени Кремль запускает тезис о применении ядерного оружия?
Владимир Путин. Фото из открытых источников
Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что именно сейчас Путин отчаянно ищет выход из войны. Подтверждением чего есть то, что каждый день из уст российских высокопоставленных чиновников звучит слово "переговоры".
По словам Алексея Арестовича, Россия сегодня столкнулась с огромным количеством проблем, причем не только в экономической сфере, но и в военной, социальной. Поэтому россиянам нужны переговоры для передышки. На этих переговорах российские переговорщики прогнозируемо будут заверять, что они готовы прекратить огонь.
В то же время известный украинский журналист, публицист, политический эксперт Виталий Портников считает, что несмотря на то, что война в Украине продолжается, Путин уже потерпел политическое поражение в своей и борьбе с Украиной и цивилизованным миром.
Виталий Портников подчёркивает, что первый этап этой ползучей аннексии уже произошёл. Путин решил, что четыре украинские региона должны быть аннексированы Российской Федерацией. Теперь Россия находится на новом этапе – Путин хочет аннексировать новые украинские территории. Вот только у России нет ни человеческого ресурса, ни военной техники для дальнейшей аннексии. Более того, Россия может оказаться не в состоянии удержать регионы, которые Кремль оккупировал, начиная с 2014 года.
Он добавляет, кроме этого, нет возможности воплощать в жизнь новые фазы по аннексии территории в Украине. Именно поэтому Путин время времени запускает тезисы о возможном использовании ядерного оружия. Путин хочет просто ударить "шахматной доской" врага по голове и абсолютно не понимает, как другим способом он может выиграть войну, которая для него уже стала экзистенциальной.
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