Путин отчаянно ищет выход из войны – для чего угрожает ядерным оружием



















Война в Украине затягивается, Россия терпит поражение на поле боя, подтверждением чего есть признание российскими СМИ того, что российский войска совсем не продвигаются вперед, пытаясь лишь обороняться. В то же время ВСУ продолжают продвижение, подтверждением чего есть то, что украинские защитники практически каждый день освобождают все новые и новые населенные пункты. Издание "Комментарии" разбиралось, почему в данной ситуации Путин проигрывает? Почему ему отказывают в переговорах не только украинский президент, но и президент США? И для чего время от времени Кремль запускает тезис о применении ядерного оружия?

Владимир Путин. Фото из открытых источников

Путин упустил свой шанс договориться

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что именно сейчас Путин отчаянно ищет выход из войны. Подтверждением чего есть то, что каждый день из уст российских высокопоставленных чиновников звучит слово "переговоры".

По словам Алексея Арестовича, Россия сегодня столкнулась с огромным количеством проблем, причем не только в экономической сфере, но и в военной, социальной. Поэтому россиянам нужны переговоры для передышки. На этих переговорах российские переговорщики прогнозируемо будут заверять, что они готовы прекратить огонь.

"Ни Украина, ни Запад не пойдут на это. Вопреки надеждам Путина, Запад выбрал ценности и долгосрочное планирование вместо кратковременного комфорта. РФ в слабой позиции. И в мире это понимают. В сильной позиции не клянчат переговоры. Путин упустил свой шанс договориться", – отметил Арестович.

Путин хочет аннексировать новые украинские территории

В то же время известный украинский журналист, публицист, политический эксперт Виталий Портников считает, что несмотря на то, что война в Украине продолжается, Путин уже потерпел политическое поражение в своей и борьбе с Украиной и цивилизованным миром.

"Сейчас Путин терпит военное поражение, потому что его войскам не удается продвинуться для оккупации новых украинских территорий. Более того, они вынуждены даже оставлять населённые пункты, которые ранее были оккупированы после февраля 2022 года. И эта тенденция может сохраняться. Но Путин не признаёт самого факта поражения и уверен, что длительный конфликт с Украиной поможет ему в конце концов поставить точку на существовании ненавистной ему соседней страны и присоединить Украину областями к Российской Федерации", – отметил эксперт.

Виталий Портников подчёркивает, что первый этап этой ползучей аннексии уже произошёл. Путин решил, что четыре украинские региона должны быть аннексированы Российской Федерацией. Теперь Россия находится на новом этапе – Путин хочет аннексировать новые украинские территории. Вот только у России нет ни человеческого ресурса, ни военной техники для дальнейшей аннексии. Более того, Россия может оказаться не в состоянии удержать регионы, которые Кремль оккупировал, начиная с 2014 года.

"Страх потерять ранее оккупированные территории теперь связывается даже с Крымом, который был превращён Россией в плацдарм для дальнейшей оккупации южных областей Украины, плацдарм для дестабилизации ситуации во всём Черноморском регионе. Всё это ставит Путина и его ближайшее окружение в сложную ситуацию, когда с одной стороны нужно прекращать войну, чтобы не прийти к новым территориальным потерям на оккупированных территориях. А, другой стороны, нельзя проводить переговоры, потому что Россия не хочет отказываться от своих территориальных потерь", – отмечает Портников.

Он добавляет, кроме этого, нет возможности воплощать в жизнь новые фазы по аннексии территории в Украине. Именно поэтому Путин время времени запускает тезисы о возможном использовании ядерного оружия. Путин хочет просто ударить "шахматной доской" врага по голове и абсолютно не понимает, как другим способом он может выиграть войну, которая для него уже стала экзистенциальной.

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