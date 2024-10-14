Путин отчаянно ищет возможности для продолжения войны: на какой шаг пошел

Широко разошлась информация о возможности вмешательства солдат Северной Кореи в войну. Это, говорит политолог Виктор Андрусив, серьезный фактор, который меняет много. Впрочем, эксперт все же советует не торопиться с выводами.

Владимир Путин

По его словам, армия КНДР по разным данным имеет около 1 млн солдат.

"Учитывая, что и у нас и у орков человеческий ресурс сейчас самый большой вызов – это может серьезно переломить ситуацию. Но нужно помнить, что руководство КНДР – параноики, которые все ресурсы готовят для отражения агрессии Южной Кореи. Они уже дважды приводили в готовность свои войска за последний месяц. Параноики не могут позволить себе ослабление своей армии, это психологически сложно", – говорит Андрусив.

Кроме того, говорит эксперт, по инженерным войскам, то уже от 3-5 тысяч северных корейцев задействованы в помощи РФ.

Очевидно, их прислали вместе с ракетами. Скорее всего, речь может идти о пополнении этих сил, ротации. Относительно возможного замещения российских тыловых частей корейскими для того, чтобы отправить на фронт — это не логично, поскольку в тыловых частях служат российские срочники, которых отправлять не будут", — считает Андрусив.

При этом эксперт уверен, что появление на фронте регулярной армии КНДР серьезно меняет политическую ситуацию вокруг войны. Фактически речь идет о вступлении в войну нового государства. Это поставит вопрос об изменении нашей поддержки перед партнерами и их роли в войне, считает политолог.

"В целом я пока слабо верю в возможность задействования регулярной армии КНДР, но даже если это произойдет, я думаю, катастрофы не произойдет. Во-первых, я бы не переоценивал ее боеспособность. Для понимания военный бюджет КНДР около 4 млрд. долларов. При столь большой армии это просто мизер. Это означает, что в большей степени это бутафорная армия и типично для диктатур куча фейков на бумагах. Во-вторых, война поменялась. Дроны и новые технологии это не то, к чему готовили корейцев. И переподготовка займет время. В-третьих, это точно приведет к новому ответу партнеров", – говорит Андрусив.

По его словам, кремлевский диктатор Владимир Путин отчаянно ищет силы для продолжения войны, а значит, он на грани.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что есть мнение по поводу того, что солдаты КНДР будут принимать участие в боях в Украине.



