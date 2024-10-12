Путин от планов своих не отказался: где РФ собирается возобновить наступление

Сегодня была зафиксирована попытка российских войск предпринять попытку выдвижения реактивной огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" с направления Шебекино. С большой вероятностью на такие шаги враг идет, чтобы подготовиться к возобновлению наступательных действий в районе города Волчанск Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Харьков".

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военные отметили, что благодаря своевременному обнаружению, ВСУ был применен расчет FPV с целью нанесения огневого поражения.

Также отмечается, что недалеко от населенного пункта Липцы противник ночью с помощью БПЛА совершил дистанционное минирование территории противопехотными минами. С целью выполнения специальных огневых задач на направлении Старицы оккупанты дополнительно привлекли 4 снайперские пары.

В ВСУ добавили, что в Волчанске в течение ночи противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки с целью корректировки и нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны, проводил восстановление боеспособности подразделений и пополнение боекомплекта минометных расчетов 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска привлекают все возможные виды вооружения, чтобы прорвать линию обороны ВСУ в районе Купянска на Харьковщине. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал Максим Вычавка – начальник штаба 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть".

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