logo

BTC/USD

63233.62

ETH/USD

2471.81

LTC/USD

66.33

USD/UAH

41.45

EUR/UAH

45.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин от планов своих не отказался: где РФ собирается возобновить наступление
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин от планов своих не отказался: где РФ собирается возобновить наступление

В ОТГ "Харьков" отметили, что россияне вновь намерены усилить штурмы в Волчанске

сегодня, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Сегодня была зафиксирована попытка российских войск предпринять попытку выдвижения реактивной огнеметной системы залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" с направления Шебекино. С большой вероятностью на такие шаги враг идет, чтобы подготовиться к возобновлению наступательных действий в районе города Волчанск Харьковской области. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении Оперативно-тактической группировки "Харьков".

Путин от планов своих не отказался: где РФ собирается возобновить наступление

Российские военные. Фото: из открытых источников

Военные отметили, что благодаря своевременному обнаружению, ВСУ был применен расчет FPV с целью нанесения огневого поражения.

Также отмечается, что недалеко от населенного пункта Липцы противник ночью с помощью БПЛА совершил дистанционное минирование территории противопехотными минами. С целью выполнения специальных огневых задач на направлении Старицы оккупанты дополнительно привлекли 4 снайперские пары.

В ВСУ добавили, что в Волчанске в течение ночи противник основные усилия сосредоточил на ведении воздушной разведки с целью корректировки и нанесения огневого поражения по позициям Сил обороны, проводил восстановление боеспособности подразделений и пополнение боекомплекта минометных расчетов 82 мотострелкового полка 69 мотострелковой дивизии.

Читайте также на портале "Комментарии" — российские захватнические войска привлекают все возможные виды вооружения, чтобы прорвать линию обороны ВСУ в районе Купянска на Харьковщине. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал Максим Вычавка – начальник штаба 4-й пограничной комендатуры быстрого реагирования бригады "Месть".

Также издание "Комментарии" сообщало – под Покровском теперь не горячее всего: оккупанты пытаются прорваться на новом участке фронта.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости