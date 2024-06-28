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Путин определил приоритетную область для захвата, чтобы потом выйти на переговоры

Кремлевский диктатор хочет захватить всю Донецкую область, а затем выйти на так называемые мирные переговоры

28 июня 2024, 20:57 comments1181
Автор:
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Ткачик Олеся
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Донецкое направление остается приоритетным для русской армии. Сложная ситуация сейчас наблюдается в направлении Временного Яра, сообщил председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко во время телемарафона.

Путин определил приоритетную область для захвата, чтобы потом выйти на переговоры

Война в Украине

Он отметил, что украинские военные вынуждены вести бои в сложных условиях в направлениях Угледара и Покровска, поскольку захватчики пытаются любыми средствами достичь админграниц Донбасса.

По словам военного, кремлевский диктатор Владимир Путин надеется, что российские войска смогут захватить Донецкую область. Это позволило бы хоть как-то оправдать свою так называемую "специальную военную операцию", заявив о достижении одной из целей. Это позволило бы ему делать паузы в войне или выходить на переговоры, подчеркнул военный.

Он также добавил, что для достижения этой цели российским войскам необходимо вести максимально агрессивные атаки, чтобы прорвать украинскую оборону.

Он считает, что российский диктатор стремится стать участником переговоров во втором Глобальном саммите мира.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук сообщил , что российские войска продвинулись на Старомихайловском направлении фронта на двух участках, а на Купянско-Лиманском направлении продолжаются тяжелые бои. В то же время, на Харьковском направлении ВСУ перехватывают инициативу. Также известно, что непростая ситуация сложилась и в Торецком направлении. По прогнозам, там за несколько дней оккупанты могут зайти в город и начать уличные бои. Вероятно, такое действие произойдет где-то через неделю.




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