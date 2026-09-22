Путин определил новые цели в Киеве: куда полетят дроны и баллистика

Российские войска не прекращают воздушные атаки на Киев. На днях сообщалось о возможном обстреле баллистикой Киева и области.

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупредили, что враг провел спутниковую разведку объектов в Киеве и Киевской области. В сети интернет распространяется информация о возможных целях, якобы планируемых обстрелять РФ в Киеве и области.

Киев:

троллейбусное депо №1

гипермаркет "Ашан-Почайна"

Аэропорт "Жуляны"

АЗС WOG

Пост-Волынский" Тяговая подстанция

Подгорцы

Киевская область:

Подстанция "Барышевка" (пгт Барышевка)

Подстанция "Мотовиловка районная"

Подстанция в г. Буча

Подстанция Бобрик

Подстанция (Тетеров опорная)

объекты Горюче-смазочных материалов в пгт Бородянка.

объекты Горюче-смазочных материалов в с. Владимировка (Белоцерковский р-н)

логистический центр в г. Бровары

аэродром Васильков.

Также мониторинговые каналы сообщают, что российские войска пополнили запасы ударных БпЛА различных типов на отдельных пусковых локациях:

Цымбулово (Орел) – 60 единиц (10 Герань-2; 40 Герань-3/4, 10 Герань-5);

Курск – 20 единиц (Герань-2);

Навля – 10 единиц (Герань-3/4);

Миллерево – 30 единиц (10 Герань-2; 20 Герань-3/4);

Донецк – 30 единиц (Герань-3/4);

Приморск-Ахтарск – 40 единиц (Герань-2);

Гвардейское – (Герань-3/4).

Сообщается, что российские войска также осуществили пополнение запасов баллистических ракет, ориентировочно:

10 баллистических ракет в Брянске;

4 баллистические ракеты на территорию ТОТ Крыма;

5 гиперзвуковых ракет Циркон/Оникс-М в Курской области;

2 гиперзвуковые ракеты Циркон/Оникс-М в район Морозовска, Ростовская область,

7 баллистических ракет в районе Таганрога.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой "ответ" Путин подготовил за Москву.



