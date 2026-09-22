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Путин определил новые цели в Киеве: куда полетят дроны и баллистика

Названы объекты в Киеве и области, которые может обстрелять враг

22 сентября 2026, 20:19
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Кречмаровская Наталия

Российские войска не прекращают воздушные атаки на Киев. На днях сообщалось о возможном обстреле баллистикой Киева и области.

Путин определил новые цели в Киеве: куда полетят дроны и баллистика

Обстрел. Фото портал "Комментарии"

Мониторинговые каналы предупредили, что враг провел спутниковую разведку объектов в Киеве и Киевской области. В сети интернет распространяется информация о возможных целях, якобы планируемых обстрелять РФ в Киеве и области.

Киев:

  • троллейбусное депо №1

  • гипермаркет "Ашан-Почайна"

  • Аэропорт "Жуляны"

  • АЗС WOG

  • Пост-Волынский" Тяговая подстанция

  • Подгорцы

Киевская область:

  • Подстанция "Барышевка" (пгт Барышевка)

  • Подстанция "Мотовиловка районная"

  • Подстанция в г. Буча

  • Подстанция Бобрик

  • Подстанция (Тетеров опорная)

  • объекты Горюче-смазочных материалов в пгт Бородянка.

  • объекты Горюче-смазочных материалов в с. Владимировка (Белоцерковский р-н)

  • логистический центр в г. Бровары

  • аэродром Васильков.

Также мониторинговые каналы сообщают, что российские войска пополнили запасы ударных БпЛА различных типов на отдельных пусковых локациях:

  • Цымбулово (Орел) – 60 единиц (10 Герань-2; 40 Герань-3/4, 10 Герань-5);

  • Курск – 20 единиц (Герань-2);

  • Навля – 10 единиц (Герань-3/4);

  • Миллерево – 30 единиц (10 Герань-2; 20 Герань-3/4);

  • Донецк – 30 единиц (Герань-3/4);

  • Приморск-Ахтарск – 40 единиц (Герань-2);

  • Гвардейское – (Герань-3/4).

Сообщается, что российские войска также осуществили пополнение запасов баллистических ракет, ориентировочно:

  • 10 баллистических ракет в Брянске;

  • 4 баллистические ракеты на территорию ТОТ Крыма;

  • 5 гиперзвуковых ракет Циркон/Оникс-М в Курской области;

  • 2 гиперзвуковые ракеты Циркон/Оникс-М в район Морозовска, Ростовская область,

  • 7 баллистических ракет в районе Таганрога.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой "ответ" Путин подготовил за Москву.




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