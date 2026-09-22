Путин определил новые цели в Киеве: куда полетят дроны и баллистика

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Кречмаровская Наталия
Российские войска не прекращают воздушные атаки на Киев. На днях сообщалось о возможном обстреле баллистикой Киева и области.
Обстрел. Фото портал "Комментарии"
Мониторинговые каналы предупредили, что враг провел спутниковую разведку объектов в Киеве и Киевской области. В сети интернет распространяется информация о возможных целях, якобы планируемых обстрелять РФ в Киеве и области.
Киев:
троллейбусное депо №1
гипермаркет "Ашан-Почайна"
Аэропорт "Жуляны"
АЗС WOG
Пост-Волынский" Тяговая подстанция
Подгорцы
Киевская область:
Подстанция "Барышевка" (пгт Барышевка)
Подстанция "Мотовиловка районная"
Подстанция в г. Буча
Подстанция Бобрик
Подстанция (Тетеров опорная)
объекты Горюче-смазочных материалов в пгт Бородянка.
объекты Горюче-смазочных материалов в с. Владимировка (Белоцерковский р-н)
логистический центр в г. Бровары
аэродром Васильков.
Также мониторинговые каналы сообщают, что российские войска пополнили запасы ударных БпЛА различных типов на отдельных пусковых локациях:
Цымбулово (Орел) – 60 единиц (10 Герань-2; 40 Герань-3/4, 10 Герань-5);
Курск – 20 единиц (Герань-2);
Навля – 10 единиц (Герань-3/4);
Миллерево – 30 единиц (10 Герань-2; 20 Герань-3/4);
Донецк – 30 единиц (Герань-3/4);
Приморск-Ахтарск – 40 единиц (Герань-2);
Гвардейское – (Герань-3/4).
Сообщается, что российские войска также осуществили пополнение запасов баллистических ракет, ориентировочно:
10 баллистических ракет в Брянске;
4 баллистические ракеты на территорию ТОТ Крыма;
5 гиперзвуковых ракет Циркон/Оникс-М в Курской области;
2 гиперзвуковые ракеты Циркон/Оникс-М в район Морозовска, Ростовская область,
7 баллистических ракет в районе Таганрога.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой "ответ" Путин подготовил за Москву.