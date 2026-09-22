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Путін визначив нові цілі в Києві: куди полетять дрони та балістика

Названо об’єкти у Києві та області, які може обстріляти ворог

22 вересня 2026, 20:19
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Кречмаровская Наталия

Російські війська не припиняють повітряні атаки на Київ. Днями повідомлялося про можливий обстріл балістикою Києва та області. 

Путін визначив нові цілі в Києві: куди полетять дрони та балістика

Обстріл. Фото портал "Коментарі"

Моніторингові канали попередили, що ворог провів супутникову розвідку об'єктів в м.Київ та Київській області. В мережі інтернет поширюється інформація про можливі цілі, які нібито планує обстріляти РФ у Києві та області.

Київ:

  • тролейбусне депо №1

  • гіпермаркет “Ашан-Почайна”

  • Аеропорт “Жуляни”

  • АЗС WOG

  • Пост-Волинський Тягова підстанція

  • Підгірці

Київська область:

  • Підстанція “Баришівка” (смт Баришівка)

  • Підстанція “Мотовилівка районна”

  • Підстанція у м. Буча

  • Підстанція Бобрик

  • Підстанція (Тетерів опорна)

  • об'єкти Паливно-мастильних матеріалів у смт Бородянка

  • об'єкти Паливно-мастильних матеріалів у с. Володимирівка (Білоцерківський р-н)

  • логістичний центр у м. Бровари

  • аеродром Васильків.

Також моніторингові канали повідомляють що російські війська поповнили запаси ударних БпЛА різних типів на окремих пускових локаціях:

  • Цимбулово (Орел) — 60 одиниць (10 Герань-2; 40 Герань-3/4, 10 Герань-5);

  • Курськ — 20 одиниць (Герань-2);

  • Навля — 10 одиниць (Герань-3/4);

  • Міллерево — 30 одиниць (10 Герань-2; 20 Герань-3/4);

  • Донецьк — 30 одиниць (Герань-3/4);

  • Приморськ-Ахтарськ — 40 одиниць (Герань-2);

  • Гвардійське — (Герань-3/4).

Повідомляється, що російські війська також здійснили поповнення запасів балістичних ракет, орієнтовно: 

  • 10 балістичних ракет в Брянську область;

  • 4 балістичні ракети на територію ТОТ Криму;

  • 5 гіперзвукових ракет Циркон/Онікс-М в Курську область;

  • 2 гіперзвукові ракети Циркон/Онікс-М в район Морозовська, Ростовська область,

  • 7 балістичних ракет в район Таганрогу.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку “відповідь” Путін підготував за Москву.




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