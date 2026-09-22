Путін визначив нові цілі в Києві: куди полетять дрони та балістика

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Кречмаровская Наталия
Російські війська не припиняють повітряні атаки на Київ. Днями повідомлялося про можливий обстріл балістикою Києва та області.
Обстріл. Фото портал "Коментарі"
Моніторингові канали попередили, що ворог провів супутникову розвідку об'єктів в м.Київ та Київській області. В мережі інтернет поширюється інформація про можливі цілі, які нібито планує обстріляти РФ у Києві та області.
Київ:
тролейбусне депо №1
гіпермаркет “Ашан-Почайна”
Аеропорт “Жуляни”
АЗС WOG
Пост-Волинський Тягова підстанція
Підгірці
Київська область:
Підстанція “Баришівка” (смт Баришівка)
Підстанція “Мотовилівка районна”
Підстанція у м. Буча
Підстанція Бобрик
Підстанція (Тетерів опорна)
об'єкти Паливно-мастильних матеріалів у смт Бородянка
об'єкти Паливно-мастильних матеріалів у с. Володимирівка (Білоцерківський р-н)
логістичний центр у м. Бровари
аеродром Васильків.
Також моніторингові канали повідомляють що російські війська поповнили запаси ударних БпЛА різних типів на окремих пускових локаціях:
Цимбулово (Орел) — 60 одиниць (10 Герань-2; 40 Герань-3/4, 10 Герань-5);
Курськ — 20 одиниць (Герань-2);
Навля — 10 одиниць (Герань-3/4);
Міллерево — 30 одиниць (10 Герань-2; 20 Герань-3/4);
Донецьк — 30 одиниць (Герань-3/4);
Приморськ-Ахтарськ — 40 одиниць (Герань-2);
Гвардійське — (Герань-3/4).
Повідомляється, що російські війська також здійснили поповнення запасів балістичних ракет, орієнтовно:
10 балістичних ракет в Брянську область;
4 балістичні ракети на територію ТОТ Криму;
5 гіперзвукових ракет Циркон/Онікс-М в Курську область;
2 гіперзвукові ракети Циркон/Онікс-М в район Морозовська, Ростовська область,
7 балістичних ракет в район Таганрогу.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, яку “відповідь” Путін підготував за Москву.