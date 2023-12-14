Путин опозорился фейковой цитатой Бисмарка

Хозяин Кремля Владимир Путин опозорился, процитировав фейковую цитату о войне, которую "приписал" Отто фон Бисмарку.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

Сегодня, во время проведения "прямой линии" президент РФ захотел "сверкнуть умом", процитировав слова Бисмарка. Представители электората громко аплодировали, но цитата оказалась фейковой.

"Войны выиграют школьные учителя и священник", — сказал российский диктатор и приписал эти слова Бисмарку.

Как оказалось, это выражение принадлежит профессору географии из Лейпцига Оскару Пешелю и датировано 17 июля 1866 года. Эти слова ученый добавил в написанную статью "Уроки новейшей военной истории" в журнале Auslandes.

"Мы только что сказали, что само народное образование решает результат войн. Теперь мы хотим показать, что когда пруссаки победили австрийцев, это была победа прусских учителей над австрийскими учителями", — такова оригинальная цитата Пешеля.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что важно понять Украине и Западу после заявлений Путина . Пресс-конференция и "прямая линия с народом" российского диктатора Владимира Путина, которые он решил провести 14 декабря, объединив с новыми обстрелами Украины, не обошлась без вопросов о войне и мире. Путин не сумел дать на них четкого ответа, а также игнорировал неудобные периодически появляющиеся на экране вопросы.

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко считает, что проходил пропагандистский, а теперь еще и предвыборный спектакль. По его мнению, каких-либо сенсационных и знаковых заявлений на этом пропагандистском шоу не прозвучало.

Владимир Фесенко акцентирует, что подготовка этого шоу показала – относительное большинство россиян таки хочет мира.







