Путин окончательно требует капитуляции Украины: раскрыта шокирующая цель смертельного удара по Днепру



















Российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре может быть частью более широкой информационной кампании Кремля, направленной на запугивание украинцев и демонстрацию возможных последствий отказа Украины от российских условий. Такое мнение высказал соучредитель Агентства по моделированию ситуаций Алексей Голобуцкий, комментируя атаку и гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях.

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По словам Голобуцкого, особое возмущение вызывает то, что удар был нанесен по месту, где находились гражданские люди. Он предполагает, что российский оператор беспилотника мог видеть пассажиров у вагонов.

"Оператор видел, куда он целится, видел, что там люди. Это абсолютно сознательный террористический акт", – заявил Голобуцкий.

Он также обратил внимание на информационный фон вокруг эвакуации населения из Олешки. По его мнению, российская сторона пытается использовать гуманитарную ситуацию для продвижения собственных нарративов, в частности, демонстрируя отдельные кадры из прифронтовых городов как доказательство якобы возможной "мирной жизни" по российским условиям.

Голобуцкий предполагает, что сочетание таких сообщений с новыми ударами может формировать для украинцев пропагандистский сигнал: согласиться на требования Москвы или жить под угрозой атак.

"Я вижу, как сейчас Олешки раскручиваются по полной программе. Я изучаю информационные потоки, информационные волны – это одна из частей моей работы", – объяснил он.

Портал "Комментарии" уже писал, что Россия делает ставку на массовое производство дешевых реактивных ракет и беспилотников, пытаясь усложнить работу украинской противовоздушной обороны. Для этого страна-агрессор привлекает несколько конструкторских бюро и распределяет производство между различными предприятиями, заявил советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны, специалист по радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.