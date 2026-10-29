Путін остаточно вимагає капітуляції України: розкрито шокуючу мету смертельного удару по Дніпру



















Російський удар по залізничному вокзалу в Дніпрі може бути частиною ширшої інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на залякування українців і демонстрацію нібито можливих наслідків відмови України від російських умов. Таку думку висловив співзасновник Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький, коментуючи атаку та гуманітарну ситуацію на окупованих територіях.

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За словами Голобуцького, особливе обурення викликає те, що удару було завдано по місцю, де перебували цивільні люди. Він припускає, що російський оператор безпілотника міг бачити пасажирів біля вагонів.

"Оператор бачив, куди він цілиться, бачив, що там люди. Це абсолютно свідомий терористичний акт", — заявив Голобуцький.

Він також звернув увагу на інформаційний фон навколо евакуації населення з Олешків. На його думку, російська сторона намагається використати гуманітарну ситуацію для просування власних наративів, зокрема демонструючи окремі кадри з прифронтових міст як доказ нібито можливого "мирного життя" за російськими умовами.

Голобуцький припускає, що поєднання таких повідомлень із новими ударами може формувати для українців пропагандистський сигнал: погодитися на вимоги Москви або й надалі жити під загрозою атак.

"Я бачу, як зараз Олешки розкручуються по повній програмі. Я вивчаю інформаційні потоки, інформаційні хвилі — це одна з частин моєї роботи", — пояснив він.

Портал "Коментарі" вже писав, що Росія робить ставку на масове виробництво дешевих реактивних ракет і безпілотників, намагаючись ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Для цього країна-агресор залучає кілька конструкторських бюро та розподіляє виробництво між різними підприємствами, заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.