На Україну полетять десятки тисяч небезпечних дронів: озвучено тривожну заяву про новий успіх РФ

Росія робить ставку на масове виробництво дешевих реактивних ракет і безпілотників, намагаючись ускладнити роботу української протиповітряної оборони. Для цього країна-агресор залучає кілька конструкторських бюро та розподіляє виробництво між різними підприємствами, заявив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони, фахівець із радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

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За словами експерта, Росія прагне вийти на виробництво десятків тисяч бюджетних реактивних засобів ураження щороку. Розосередження виробництва має зменшити наслідки можливих українських ударів по підприємствах військово-промислового комплексу.

"Вони намагаються робити диверсифікацію і виробляти на різних підприємствах для того, щоб у разі наших атак по виробництву нам було важко завдати суттєвого ураження. Росіяни роблять ставку на майбутнє — на швидкість, адже розуміють, що масштабування нами ракетних перехоплювачів — це лише питання часу", — пояснив Бескрестнов.

Серед нових російських розробок і модифікацій він назвав "Бандероль", "Герань-Т", "Дань-Т", "Дань-М", "Е-71", ракету "Філін" та нову модифікацію "Герань-5КС".

Окремий виклик для України — економічна нерівність між вартістю засобів нападу та їх перехоплення. За наведеними експертом оцінками, звичайний "Шахед" коштує близько 100 тисяч доларів, а реактивна версія — приблизно 130 тисяч. Водночас ракета для системи ППО може коштувати від 300 тисяч до мільйона доларів.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент США Дональд Трамп може зіткнутися з нестачею дієвих важелів впливу на Кремль, щоб домогтися припинення війни на умовах, прийнятних для України. За таких обставин Вашингтон може спробувати посилити тиск на Київ, домагаючись від української влади поступок, вважає політичний оглядач Віталій Портников.