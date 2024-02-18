Путин объяснил, что значит для России война против Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что война в Украине это "вопрос жизни и смерти" для Российской Федерации. Российский диктатор настоял на том, что людям в РФ и других странах нужно понимать "чувствительный и важный" вопрос для России о войне в Украине.



Президент России Владимир Путин о войне на Украине. Фото из открытых источников

Владимир Путин при разговоре с российским пропагандистом Павлом Зарубиным призвал "понять", почему Россия начала войну в Украине.

"И россиянам, и людям за рубежом важно понимать наши настроения, понять, насколько чувствительно и важно для нашей страны происходящее вокруг Украины", — сказал российский диктатор.

Президент России обвинил Запад, заявив, что для этих стран война в Украине – это "вопрос тактического положения", тогда как для российского государства — это "судьба".

"А для нас это судьба, это вопрос жизни и смерти. Я бы хотел, чтобы люди, которые это слушали, поняли это", — сказал Владимир Путин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в том же интервью Путин заявил, что Россия готова к диалогу по окончании войны в Украине. Однако в следующем тезисе обвинил Киев, якобы отказывающийся от мирных переговоров. Несмотря на это, президент России продолжает настаивать, что незаконно оккупированные территории Украины должны быть частью Российской Федерации.

Также "Комментарии" писали, что в этот же день бывший президент России Дмитрий Медведев пригрозил Украине и ее союзникам ядерными ударами. Медведев заявил, что возвращение Украины к границам 1991 будет означать распад России. В таком случае, по словам российского политика, Кремль применит ядерное оружие против Украины, США, Великобритании, Германии и других стран.



