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Путин не выигрывает войну на поле боя, но может это сделать другим способом – эксперт

Американский исследователь терроризма Брайан Дженкинс говорит, что Путин использует ядерные угрозы для двух целей.

сегодня, 15:00
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Автор:

Slava Kot

Ветеран США и исследователь терроризма Брайан Дженкинс утверждает, что ядерные угрозы президента России Владимира Путина являются определенной формой терроризма. Главная цель таких действий российского диктатора – внушить страх украинским союзникам и отвлечь граждан РФ от военных неудач. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на RAND.

Путин не выигрывает войну на поле боя, но может это сделать другим способом – эксперт

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

По мнению Брайана Дженкинса, война Путина происходит не только в Бахмуте, Авдеевке и других кровопролитных местах на линии фронта. Российский президент ведет войну на психологическом и политическом уровне, особенно когда угрожает ядерным оружием.


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"Целью этого вызвать тревогу на Западе, что война в Украине может перерасти в ядерную войну, которая будет катастрофической для всех. Это дает гуманитарное прикрытие тем, кто утверждает, что войну нужно остановить – даже если необходимо покинуть Украину – чтобы спасти мир" , – считает исследователь терроризма.

Кроме того, устрашение ядерным оружием имеет еще одну цель. Таким нарративом Путин надеется выдержать длительную экономическую войну и убедить российское общество, что оно стоит перед уничтожением.

"Путин и его медиа-хор рассказывают россиянам, что они сталкиваются не только с НАТО, но им также угрожают сатанинские, наркозависимые, трансгендерные нацистские педофилы", – говорит Брайан Дженкинс.

Ветеран США и исследователь терроризма считает, что неизвестно, сработает ли план Путина. По его мнению, такой фактор может повлиять на старшее поколение, однако трудно убедить молодежь. Однако Дженкинс подчеркивает, что, несмотря на это, не следует ожидать, что в России существует большое подполье недовольных.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия отреагировала на мирные предложения от президента Бразилии.

Также "Комментарии" писали о лидерке Литвы, которая заявила, что Путин хочет походить на Зеленского.



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Источник: https://www.rand.org/blog/2023/04/stalled-in-ukraine-kremlin-increasingly-turns-to-political.html
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