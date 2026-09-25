Путин не сможет этого сделать с Киевом: план Кремля уже на грани провала

Россия начала обстреливать объекты в Киеве, поражение которых оставить город без связи. Эксперты отмечают, что новая цель россиян найти узлы, поражение которых "положит" определенную систему управления. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, сможет ли РФ оставить Киев без интернета и связи.

Чат-бот Gemini считает, что полностью оставить многомиллионный Киев без интернета или связи физически крайне сложно. Отмечает, что за годы войны цифровая инфраструктура стала более децентрализованной и устойчивой: используются резервные каналы, автономные источники питания и спутниковые решения, в частности Starlink.

В то же время, Gemini допускает серьезный локальный хаос, если Россия будет атаковать ключевые узлы коммуникации и дата-центры. Это может повлечь за собой проблемы со связью и государственными сервисами. Но, по оценке чат-бота, распределенные команды, резервные серверы в европейских облаках и дублирование процессов не дадут довести ситуацию до полного коллапса.

Чат-бот Grok также не считает полное уничтожение Интернета и системного управления реалистическим сценарием. Чат-бот утверждает, что Россия уже била по дата-центрам и провайдерам в Киеве, а недавние атаки оставили без интернета около 100 тысяч домохозяйств.

По версии Grok Украина научилась работать во время масштабных отключений. Он указывает на децентрализованные сети, резервы провайдеров, спутниковую связь и Starlink. Государственные цифровые системы также, по его оценке, не зависят от одного сервера.

Поэтому возможны локальные блекауты, проблемы бизнеса и перебои со связью. Но системный коллапс, считает Grok, не произойдет: Киев может оставаться без интернета на час или день, но не навсегда.

Чат-бот DeepSeek оценивает ситуацию несколько жестче. Он утверждает, что Россия уже пытается выключить Киев и частично достигает этого. По его словам, только за сутки в сентябре 2026 года кибератаки повредили дата-центры девяти провайдеров, из-за чего без интернета остались около 100 тысяч домохозяйств в столице и области.

В то же время, DeepSeek также не видит возможности полностью разрушить государственное управление. Причина – распределенная архитектура сети, резервные маршруты и система киберзащиты. Чат-бот отдельно упоминает CERT-UA, который, по его словам, за год обработал почти 6 тысяч киберинцидентов, а количество атак выросло на 37%.

В заключении, все три ответа сходятся на том, что Россия может наносить серьезные удары по цифровой инфраструктуре Киева, вызвать локальные перебои и усложнять работу государственных сервисов. Отличие – в акцентах: Gemini делает упор на резервировании инфраструктуры, Grok – на способности Украины быстро восстанавливаться, а DeepSeek – на масштабе киберугроз и работе системы киберзащиты.

Напомним: портал "Комментарии" писал, почему РФ не уничтожает стратегические объекты в Украине.



