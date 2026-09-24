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Путін може готувати страшний план: чому Росія досі не знищує стратегічні об'єкти України

Колишній міністр Кулеба пояснив, чому Росія може не знищувати мости через Дніпро

24 вересня 2026, 21:08
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Кречмаровская Наталия

Російські війська значно розширили перелік так званих воєнних цілей — обстрілюють продуктові склади, локомотиви, депо, виробництво ліків, прикрас, текстилю тощо. Уже навіть не говорячи про будинки, школи та садочки, лікарні, АЗС, ТЦ та ТРЦ. Загалом, як зазначають експерти, ворог намагається знищити все, до чого може дотягнутися. 

Путін може готувати страшний план: чому Росія досі не знищує стратегічні об'єкти України

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

У цьому переліку поки немає масових випадків ударів по мостах через Дніпро. Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповідаючи на запитання “чому росіяни не знищують мости між берегами нашої держави?” зазначив, що ворог ще “прийде” до цієї креативної ідеї. 

“Але якщо не прийдуть, то буде тільки лише одне пояснення, що не готуються їх ще використовувати в умовах свого наступу”, — коротко пояснив він. 

За словами Кулеби, знищити великий міст через Дніпро, це насправді серйозна задача. Але теж вирішувана, підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що, за словами військового експерта Романа Світана, зараз ворог отримав достатньо кількість дронів і намагатиметься не просто зруйнувати інфраструктуру, а в загальному вигляді економіки різного рівня, починаючи з логістики, зв'язку, енергетики, тепла. 

“Зараз вони намагатимуться бити по таких центрах, на яких зав'язане управління державою, економікою різного рівня, тобто система зв'язку тощо. Це видно вже за їхніми діями. Загальне завдання, зрозуміло, геноцидне, для того, щоб тиснути на громадянське населення різними засобами”, — пояснив Світан. 

Експерт пояснив, що потрібно зробити вже зараз, щоб зберегти повне управління.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=_dx0BhamAOM&t=2898s
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