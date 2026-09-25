Путін не зможе цього зробити з Києвом: план Кремля уже на межі провалу

Росія почала обстрілювати об’єкти в Києві, ураження яких залишити місто без зв’язку. Експерти зазначають, що нова мета росіян знайти вузли, ураження яких “покладе” певну систему управління. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, чи зможе РФ залишити Київ без інтернету та зв'язку.

Чат-бот Gemini вважає, що повністю залишити багатомільйонний Київ без інтернету або зв’язку фізично вкрай складно. Зазначає, що за роки війни цифрова інфраструктура стала децентралізованою та стійкішою: використовуються резервні канали, автономні джерела живлення і супутникові рішення, зокрема Starlink.

Водночас Gemini допускає серйозний локальний хаос, якщо Росія атакуватиме ключові вузли комунікації та дата-центри. Це може спричинити проблеми зі зв’язком і державними сервісами. Але, за оцінкою чат-бота, розподілені команди, резервні сервери в європейських хмарах і дублювання процесів не дадуть довести ситуацію до повного колапсу.

Чат-бот Grok також не вважає повне знищення інтернету та системного управління реалістичним сценарієм. Чат-бот стверджує, що Росія вже била по дата-центрах і провайдерах у Києві, а нещодавні атаки нібито залишили без інтернету близько 100 тисяч домогосподарств.

За версією Grok, Україна навчилася працювати під час масштабних відключень. Він вказує на децентралізовані мережі, резерви провайдерів, супутниковий зв’язок і Starlink. Державні цифрові системи також, за його оцінкою, не залежать від одного сервера.

Тому можливі локальні блекаути, проблеми для бізнесу та перебої зі зв’язком. Але системний колапс, вважає Grok, не станеться: Київ може залишатися без інтернету на години чи дні, але не назавжди.

Чат-бот DeepSeek оцінює ситуацію дещо жорсткіше. Він стверджує, що Росія вже намагається “вимкнути” Київ і частково досягає цього. За його словами, лише за одну добу у вересні 2026 року кібератаки пошкодили дата-центри дев’яти провайдерів, через що без інтернету залишилися близько 100 тисяч домогосподарств у столиці та області.

Водночас DeepSeek також не бачить можливості повністю зруйнувати державне управління. Причина — розподілена архітектура мережі, резервні маршрути та система кіберзахисту. Чат-бот окремо згадує CERT-UA, який, за його словами, за рік обробив майже 6 тисяч кіберінцидентів, а кількість атак зросла на 37%.

У висновку, усі три відповіді сходяться на тому, що Росія може завдавати серйозних ударів по цифровій інфраструктурі Києва, викликати локальні перебої та ускладнювати роботу державних сервісів. Відмінність — в акцентах: Gemini робить наголос на резервуванні інфраструктури, Grok — на здатності України швидко відновлюватися, а DeepSeek — на масштабі кіберзагроз і роботі системи кіберзахисту.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, чому РФ не знищує стратегічні об’єкти в Україні.



