Путин не намерен останавливать войну против Украины – поддерживает ли его Си

Несмотря на осуждение российской агрессии против Украины и тотальную изоляцию Москвы, в Китае, по всей видимости, сознательно показывают, что готовы поддерживать путинский режим. Может ли быть так, что именно из-за позиции Пекина Путин готов продолжать войну и что Китай есть гарантом того, что Россия не проиграет в войне против Украины? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, изучив мнения экспертов.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Путин готов продолжать войну

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире телеканала FREEДОМ заявил, что Путин может сколько угодно врать и рассказывать, что он за мир и переговоры, как он это уже попытался показать во время визита в Пекин, но на самом деле диктатор заинтересован в продолжении войны против Украины.

"Естественно, он взял такую якобы мирную риторику. Это присуще и официальному Пекину, все время говорить о мире, все время говорить об уважении к уставу ООН и так далее. Он, скажем так, подхватил эту тенденцию и говорил то, что, в принципе, скажем так, входило в контекст риторики официального Китая", — высказался эксперт.

Александр Мусиенко считает, что Россия имеет скрытую поддержку других стран. Об этом просто не афишируется. И, судя из того, что происходит на фронте, россияне настроены продолжать боевые действия, идти на обострение. Оккупанты никак не демонстрируют, что готовы садиться за стол переговоров, продолжается ожесточенная война.

Китаю невыгодно светиться в теме поставок вооружения РФ

Эксперт-международник Наталья Плаксиенко-Бутырская в интервью изданию "Фокус" заявила, что глава КНР Си Цзиньпин открыто дал понять, что будет выступать за суверенитет и безопасность РФ, он намекнул, что не даст России проиграть в войне против Украины и Запада.

"На этом и построен, так называемый, китайский мирный план. То есть, сохранение интересов всех стран, что можно расшифровать, как гарантии того, что Украина не присоединится к НАТО. Китай пытается сохранить лицо Путину и уберечь Россию от полного развала. Поэтому, по моему мнению, Китай не станет помощником для Украины. Скорее всего, это будет какой-то компромиссный вариант", — считает эксперт.

Наталья Плаксиенко-Бутырская отметила, прямых поставок вооружения из Китая в Россию мы не увидим, но есть все основания подозревать, что Пекин и Москва начнут активно использовать для таких поставок Северную Корею. Фактически вооружение, необходимое РФ, будет поступать в КНДР, а уже оттуда в Россию.

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