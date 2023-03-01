Путин не хочет разрывать переговорную линию из США, — Фесенко

Рубрики
МЕНЮ
Моесеенко Валентина
Приостановив участие России в Договоре о нераспространении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а не выйдя из него, президент Владимир Путин сохраняет возможности для переговоров. Об этом в Телеэфире сказал политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".
Кремлевский лидер сохраняет возможность переговоров с Байденом
Вчера Путин подписал этот документ, и это, подтвердил политолог, очередной шантаж, по которому вряд ли что-нибудь последует.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По его словам, уже все видят, в частности, в Вашингтоне, насколько ослабла путинская Россия.
На портале "Комментарии" говорилось, что российский президент Владимир Путин всеми силами пытается все более превратить войну в Украине в затяжной конфликт.
Как ранее писали "Комментарии", наконец-то расставлены точки над "и" в глобальной политике. И, по крайней мере, большинству понятно, что Путин не имеет никаких влияний.
Читайте на портале "Комментарии" — как год широкомасштабной войны РФ против Украины изменил расстановку сил в мире: чего ждать дальше.
Обсуждения
Новости