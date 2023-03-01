Путин не хочет разрывать переговорную линию из США, — Фесенко

Приостановив участие России в Договоре о нераспространении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), а не выйдя из него, президент Владимир Путин сохраняет возможности для переговоров. Об этом в Телеэфире сказал политолог Владимир Фесенко, пишут "Комментарии".



Кремлевский лидер сохраняет возможность переговоров с Байденом

Вчера Путин подписал этот документ, и это, подтвердил политолог, очередной шантаж, по которому вряд ли что-нибудь последует.

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“Что важно – то, что речь идет о приостановлении, хотя в самом тексте договора такого механизма нет, там нет никакой приостановки. А почему приостановка, а не выход из договора? А потому, что Путин не хочет разрывать переговорную линию с Соединенными Штатами. Да, пошантажировать – это любимый метод Путина – шантаж. Он хочет шантажировать Запад, но сейчас он не в том состоянии, чтобы всерьез шантажировать”, — говорит Фесенко.

По его словам, уже все видят, в частности, в Вашингтоне, насколько ослабла путинская Россия.

Еще один важный момент — они шантажируют, а с другой стороны говорят: Нет, нет, мы готовы договариваться. И сами же заявили, что российский МИД об этом сказал, что будут и дальше придерживаться положений этого договора. Вот такая двойственная позиция и она тоже индикатор слабости нынешней России, колебания самого Путина. Они вроде бы и пытаются угрожать, но делают это как-то вяло и неубедительно. И в то же время сигнализируют, что да, мы готовы договариваться”, – рассказал политолог.

На портале "Комментарии" говорилось, что российский президент Владимир Путин всеми силами пытается все более превратить войну в Украине в затяжной конфликт.

Как ранее писали "Комментарии", наконец-то расставлены точки над "и" в глобальной политике. И, по крайней мере, большинству понятно, что Путин не имеет никаких влияний.

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