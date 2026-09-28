Путин намерен принудить Украину к капитуляции: в США назвали крайний срок

Россия этой зимой может резко усилить кампанию дальних ударов по Украине, рассчитывая добиться серьезного перелома до весны 2027 года. К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны (ISW), оценившие возможности и ограничения российской стратегии.

Кремль. Фото: из открытых источников

По данным ISW, Москва намерена ускорить удары по украинской территории, пока располагает необходимыми ресурсами. Основной расчет делается на поражение энергетики и другой критической инфраструктуры, а также на способность российских беспилотников и ракет преодолевать украинскую систему противовоздушной обороны.

Аналитики отмечают, что особую роль в российском плане могут сыграть реактивные беспилотники, которые Украине пока сложнее перехватывать. Дополнительной проблемой остается дефицит ракет-перехватчиков для американских систем Patriot. Именно они необходимы для защиты украинских городов и инфраструктуры от баллистических ракет.

В ISW считают, что Кремль рассчитывает на тяжелый зимний период для Украины. Предполагается, что продолжительные атаки способны создать серьезные проблемы с энергетикой, промышленностью и экономикой страны.

Однако у такой стратегии есть существенный недостаток для самой России – высокая стоимость. Поддержание масштабной кампании дальних ударов требует значительных запасов ракет, беспилотников и других ресурсов. Если удары будут продолжаться слишком долго, их цена может превысить непосредственный эффект.

Кроме того, Украина одновременно наращивает интенсивность атак по российской территории, что увеличивает нагрузку на российскую систему противовоздушной обороны и экономику.

По оценке ISW, Владимир Путин, вероятно, не рассчитывает вести нынешнюю кампанию бесконечно. Российское руководство может надеяться, что сочетание военного давления, разрушения инфраструктуры и экономических проблем вынудит Киев пойти на капитуляцию или серьезные уступки до весны.

Аналитики также считают маловероятным, что Москва согласится на значительные уступки или полноценные переговоры о прекращении огня, пока Кремль считает, что его зимняя стратегия еще способна дать результат.

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